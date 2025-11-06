Exclusivo Suscriptores

SHOW. Un grupo de docentes destituidos pretendía participar en los desfiles en Colón, pero fueron recibidos por los agentes antimotines de la Policía Nacional. Luego de golpes, empujones y gases, se acordó que sí desfilarían, pero, ante esa solución, los docentes tenían un nuevo problema: exigían la presencia del presidente Mulino en la tarima principal. Eso, más que interés en integrarse a la celebración, parecía una maniobra para entorpecer la participación de los demás.

NECIOS. Los otros que intentaron colarse en los desfiles fueron los miembros del Suntracs y de Frenadeso. ¿Qué querían? ¿Competir con las batuteras?

ESPALDARAZO. Un juzgado electoral rechazó la impugnación presentada contra la nómina que encabeza el diputado y candidato a la presidencia del Partido Panameñista, Jorge Herrera (quien, a propósito, fue el abanderado del 4 de noviembre en San Carlos). El marcador de esta semana va así: Herrera 1, Piad 0.

BOLEADO. El fin de semana circuló información sobre una eventual campaña presidencial del contralor Bolo Flores para las elecciones de mayo de 2029. Ante esos señalamientos, la Contraloría señaló que Flores no participa en actividades electorales y que esos mensajes “carecen de fundamento”. Estaría bueno empezar a hacer uso de la etiqueta “#SinBolo”.

OBJECIÓN. El presidente Mulino ha vetado un proyecto que establecía un mecanismo para una transición ordenada entre las autoridades salientes y entrantes de los gobiernos locales. Mulino alegó que el proyecto, en lugar de fomentar la rendición de cuentas y fiscalización, imponía limitaciones y excepciones. Por ejemplo, condicionaba la obligación de presentar querellas a la existencia de una auditoría de la Contraloría. También establecía que solo los alcaldes y representantes reelectos debían elaborar informes de gestión al terminar su mandato. ¿Cómo es que 71 diputados fueron incapaces de ver estos aspectos que Mulino pudo captar en un mes?