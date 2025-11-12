Exclusivo Suscriptores

SILENCIO. Hay acontecimientos que conciernen directamente a Panamá, pero la población se entera de ellos por información que procede del extranjero. Ocurrió con la postergación de la Copa América, de la cual nos informamos gracias a un comunicado de la Federación Colombiana de Béisbol. Y el país se enteró de que Estados Unidos está utilizando Sherman como campamento de entrenamiento militar porque un oficial del Pentágono se lo contó a una periodista de la cadena ABC. ¿Por qué nuestras autoridades no informaron de esto primero? ¿Acaso alargaron su asueto de fiestas patrias?

VUELTA. El contralor Anel Flores dijo en el programa de Álvaro Alvarado que han retenido $48 millones en pagos a Odebrecht para abonar a la multa que la constructora está obligada a cancelar como parte de su acuerdo de colaboración con el Ministerio Público. ¿No les suena como que, al final, el Estado ha financiado el pago de la multa con el dinero de los mismos contratos que estuvieron envueltos en los escándalos que hicieron tan famosa a esta constructora?

CHEN CHEN. En esa misma entrevista, el contralor Flores dijo haber encontrado a varios “pelafustanes” del gobierno anterior que llegaron al cargo “en un taxi” y, cinco años después, salieron “en un Ferrari”. ¿Entre esos no estarán algunos del eslogan aquel de “entran limpios y salen millonarios”? Flores también reveló que se investiga el patrimonio de por lo menos dos funcionarios de la actual administración. ¿De qué facción de RM serán? ¿De la “R” o de la “M”?

VISITA. Un grupo de diputados realizará este miércoles un recorrido por el Centro Regional Universitario de San Miguelito (Crusam). ¿Quiénes participarán? ¿Raúl Pineda fue incluido en la comitiva? Eso sería como hablar de la soga en casa del ahorcado.