CUEVA. Juan Carlos Varela reapareció este miércoles en la reunión de la bancada de Panamá en el Parlacen. Ni una sola mención sobre una eventual juramentación de Nito Cortizo y Gaby Carrizo.

¡AUCH! La empresa israelí NSO, creadora del software espía Pegasus (adquirido por gobiernos de medio mundo, incluido el de Panamá), fue vendida a un grupo de inversionistas estadounidenses. ¿Ese cambio de manos implicará una modificación en su política de selección de clientes? Ojalá que no, porque en este país seguramente quedan muchos fanáticos vidajenas.

DISPARATE. El diputado Eduardo Gaitán contó que, hasta hace poco, no había ningún economista trabajando en la comisión legislativa de Economía y Comercio, que él preside. Este es el país de los hospitales sin doctores, las farmacias sin medicamentos, las potabilizadoras sin agua y así sucesivamente.

BOMBILLO. El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, está molesto porque alguien se dio a la tarea de difundir su imagen, asociándola a una embarcación involucrada en un operativo antinarcótico. Tiene toda la razón. Hay gente que no podría distinguir el mar de la tierra firme.

TEMBLEQUE. La ATP ha actualizado el reglamento para el Desfile de las Mil Polleras, que se celebra el segundo sábado del mes de enero de cada año en Las Tablas. Ahora solo se permitirá música típica, excluyendo otros géneros que nada tienen que ver con las tradiciones panameñas. El desfile iniciará, sin falta, a la 1:00 p.m. No se permitirán carros alegóricos, fuegos artificiales, bengalas, armas, mascotas ni vestimentas que no sean la pollera. Los que incumplan el reglamento serán expulsados. ¿Con qué los van a sacar? ¿Con ayuda de la Fuerza Pública? Ellos también desfilan y les encanta hacer sus extravagancias frente a la tarima principal.