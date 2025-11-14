Exclusivo Suscriptores

AMENAZA. El loco se volvió a manifestar en contra de la juramentación de Nito Cortizo y Gaby Carrizo como diputados del Parlacen. Ya advirtió que si algún parlamentario de la bancada de RM vota a favor de la investidura de “estos dos sarnosos ladrones y lavadores”, será expulsado del partido. Quién diría que el odio de Martinelli, por fin, lo ha llevado a hacer algo aparentemente bueno para el país. Si quiere completar la buena acción, que se entregue a la justicia.

TRANQUE. Esta semana, la Presidencia trasladó la conferencia semanal de Mulino a uno de los accesos del Corredor Sur; específicamente, al entronque del hipódromo. Sobra decir cómo fue aquel despliegue de motorizados, SPI, ambulancia, todoterrenos alquilados, escoltas y manzanillos… Como si el tranque de las mañanas necesitara más obstáculos.

GULA. Ayer, en uno de los restaurantes del paradisiaco resort playero La Coralina, en isla Colón, Bocas del Toro, los diputados Bolota y Benicio compartían mesa con un tercer comensal: nada menos que el excontralor aficionado a las motos y a los equilibrios contractuales. Nada bueno puede surgir de esa sobremesa.

MU. Para el presidente Mulino, quienes le critican o cuestionan sus actuaciones son unos oportunistas politiqueros que “no entienden entre un avión y una vaca”. ¿Se refiere a los Super Tucanos?

REPRIMENDA. Por cierto, el presidente Mulino desaprobó el viaje de un grupo de funcionarios de la Asamblea a Taiwán. ¿Será que formalmente eliminaron el artículo que habla de la separación de poderes del Estado y se olvidaron de comunicarlo? No sería raro. De todos modos, ¿a qué van unos diputados a Taiwán? ¿Acaso están añorando la política de chequera?

MILLAS. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, está en Madrid, donde participa en una mesa redonda sobre acceso igualitario a la justicia, organizada por la OCDE. Seguramente, cuando termine su mandato como presidenta, el próximo 31 de diciembre, habrá menos oportunidades de viajar.