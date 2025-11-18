Exclusivo Suscriptores

JET LAG. Hay diputados que viajan tanto como un piloto de aerolínea comercial. Ahora mismo, hay cuatro del PRD (Javier Sucre, Marcos Castillero, Flor Brenes y Nixson Andrade) en un recorrido por China y nueve por Estados Unidos. El domingo se van once para Taiwán. Algunos, como Eduardo Vásquez y Luis Duke, hacen malabares para encadenar el viaje de Estados Unidos con el de Taiwán. En la Cancillería se deben estar mordiendo los puños de la rabia.

CHEQUERA. Hasta ahora, los únicos viajeros que han declarado que renuncian a los viáticos oficiales son Betserai Richards y Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos. Muy bien. ¿Qué ha dicho el resto? ¿Van a viajar con fondos públicos? Pareciera que uno de los oficios de mayor esparcimiento es el de diputado y encima hay que pagarles todo.

COMPINCHE. Dime cómo votas y te diré quién eres… En la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), la representante de la empresa privada, Elisa Suárez, apoyó la propuesta de RM que prohíbe que los electores inscritos en un partido político apoyen con su firma a un precandidato por la libre postulación; aquel que lo haga estaría tácitamente firmando su carta de renuncia al colectivo. Esta medida ya fue declarada inconstitucional por la Corte en 2015. Suárez no puede decir que desconocía ese fallo, porque el diputado Jorge Bloise se lo explicó a toda la mesa de trabajo de la CNRE, con lujo de detalle, minutos antes de someter a votación la propuesta de RM. Entonces, ¿a quién realmente está representando Suárez? Si la empresa privada la sentó en ese puesto para que votara con los partidos políticos, están poniendo otro clavo al ataúd de nuestro proceso electoral.

FRENTE. La propuesta de RM fue apoyada por todos los partidos políticos representados en la CNRE; solo Moca y Alianza se abstuvieron. En la Asamblea se sacan los ojos cada 1 de julio, pero para ir en contra de los independientes se convierten en un solo bloque.