EXPLICACIÓN. El contralor Anel Flores se reunirá con el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, para proponerle eliminar el plan “20-20”, el cual permite que cada diputado disponga de $20,000 para supuestamente contratar hasta 20 personas (aunque algunos, como Benicio, tienen 145 emplanillados). El contralor no entiende por qué la planilla ha aumentado: en abril había 4,022 funcionarios y ahora hay 4,071. Ojalá esto no tenga relación con que el mandato de Herrera coincide con la renovación de la nueva junta directiva del partido Panameñista, que él aspira a dirigir. Las elecciones son el domingo, así que eso lo sabremos a partir de la próxima quincena.

DOBLE DISCURSO. Las reformas electorales han provocado un cisma a lo interno de Moca. Mientras sus tres diputados rechazaron la propuesta para castigar a los miembros de un partido que apoyen con su firma a un precandidato independiente, su delegado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) se abstuvo de votar (a favor o en contra) en relación a esta limitante. Moca es un partido que surgió de una iniciativa independiente. ¿Acaso no pudieron enviar a alguien a la CNRE que representara su supuesta esencia y vocación?

AGASAJO. Ayer, el presidente Mulino compartió un desayuno con varios periodistas en el Salón Los Tamarindos del Palacio de las Garzas. La mayor parte del tiempo se observó al mandatario sonriente y de buen humor. Ojalá los reciba con el mismo agrado cuando quieran preguntar sobre la corrupción y el juega vivo.

DEFERENCIAS. Pareciera que lo más perjudicial para la salud es que un fiscal dicte una orden de captura, ya que acto seguido surgen todos los achaques. A Christopher Cedalise —por su apellido huelgan explicaciones…— le hicieron una audiencia para él solo, en una sala pequeña, cerrada al público y sin medios de comunicación, con la excusa de la enfermedad renal que le aqueja y que le produce mareos, fatiga, etc. Después de eso, el juez lo mandó para su casa y no a un penal. Es curioso que su salud no fue un impedimento para participar en los graves hechos que ahora se le imputan.