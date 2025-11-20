Exclusivo Suscriptores

GOL. Todos habían confiado ciegamente en el triunfo de la Selección. Pero, si había un funcionario que demostró que no perdió la fe en nuestro equipo, fue el alcalde Mayer Mizrachi, quien estaba preparado para un concierto “improvisado” con tarima, bocinas y nada menos que la interpretación de Sech. Los preparativos de un evento como ese evidentemente no se arman en la madrugada (y menos desde Israel). Eso demuestra que la alcaldía capitalina todo el tiempo estuvo esperando el resultado favorable. Si Sech cantó gratis, ¿quién habrá pagado todo lo demás?

ÉMULO. Ojalá la conferencia de prensa de este jueves no se diluya en reclamaciones al presidente por no haber decretado la jornada de ayer como libre de trabajo. Por cierto, Martinelli reclamó públicamente el día libre. Como si él estuviera aquí para celebrarlo personalmente… Se la pasa hablando de Varela, pero le encantan muchas cosas que él hacía.

OJO. Hoy, como cada jueves, se reúne la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE). Nadie le dispensa suficiente atención cuando están convertidos en el cuarto del doctor Frankenstein, haciendo el engendro normativo que regirá en las siguientes elecciones. La población debería aprender a exigir que las cosas se hagan bien desde el principio y no esperar a que llegue mayo de 2029 para lamentar.

NI HAO. Ni uno de los 10 diputados invitados a Taiwán ha cancelado su participación en ese viaje, pese a las advertencias del presidente Mulino, de la Cancillería y de la embajadora de China. Es altamente inusual (por no decir inaudito) que el jefe de una misión diplomática envíe mensajes de texto a los celulares de los diputados para exigirles que hagan algo, independientemente de si es para bien o para mal.

ERRATA. Aquí informamos erróneamente que Luis Duke estaba en el grupo que va para Taiwán. Con tantos diputados viajando a la vez (a Estados Unidos, a China, a Taiwán…), su nombre se nos coló en la comitiva equivocada.