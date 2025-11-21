Exclusivo Suscriptores

MRS. CLAUS. La magistrada presidenta María Eugenia López Arias informó que se está “terminando de confeccionar” el bono de Navidad de $500 que recibe cada funcionario del Órgano Judicial, correspondiente al año 2024, y que “inmediatamente” se iniciará el trámite para pagar el de 2025. Los magistrados, que ya ganan $14,000 al mes, ¿también reciben bono? Y eso ni siquiera depende de la productividad o la calidad de los fallos.

REPARTO. El bono lo reciben todos los funcionarios del OJ, salvo aquellos que han sido contratados después del 30 de septiembre de cada año. Si actualmente hay 7,135 personas en la planilla del Judicial, eso significa que se desembolsará poco más de $3.5 millones. La magistrada López señaló que el bono será financiado con los ahorros que se han hecho en otros rubros. Cuesta creer que no hay un mejor uso para ese dinero.

EQUILIBRADO. El presidente Mulino anunció que “se ha despejado el camino” para completar la construcción del estadio Rico Cedeño, en Chitré. La obra fue adjudicada en enero de 2019 por $5.3 millones, pero después de seis adendas y equilibrio contractual mediante, terminará costando casi $11 millones. No es muy difícil imaginar quién es la abogada que asesoró al contratista y quién fue el contralor que refrendó todo eso.

DELINCUENCIA ORGANIZADA. En cuanto al malogrado proyecto de ley de extinción de dominio propuesto en la administración anterior, Mulino opinó que era un “instrumento de persecución política”. Por otro lado, dijo que presentará un proyecto de ley “antimafia” al estilo de la Ley RICO de Estados Unidos o de otra utilizada para combatir a criminales del sur de Italia. Después de todo, ¿no fue bajo las leyes de ese último país que Chichi De Obarrio se puso fuera del alcance de la justicia panameña?

MALETA. Aparentemente, uno de los diputados invitados a Taiwán (que actualmente está en visita oficial en Estados Unidos) consideró que era más conveniente quedarse en casa, pero luego sus compañeros lo convencieron de que no, que había que viajar a Taipéi. No se habrá quedado en el viaje debido al puerquito agridulce del que habla el presidente, ¿o sí?