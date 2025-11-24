Exclusivo Suscriptores

FRENEMIES. Un año y medio después de las elecciones, se empezaron a sentir los nuevos aires, pero no los de la temporada navideña, sino los de la política, ya que los partidos Panameñista y PRD renovaron sus dirigencias. En la convención del Panameñista, hay que destacar el reencuentro de dos expresidentes de la República que, a su vez, respaldaban a cada uno de los dos candidatos a presidir ese colectivo. Sería interesante saber si el abrazo de oso que se prodigaron Mireya Moscoso y Juan Carlos Varela era genuino o si era un intento de cada uno de ellos por aparentar que su protegido contaba con el respaldo del otro.

PEDIGRÍ. Esta es la gente que desfiló por el directorio nacional extraordinario que celebró el PRD: Alex Lee, Carlos Pérez Herrera, Raúl Pineda, Rafael Sabonge, Tanque, Benicio, Bolota, Kayra, Gerardo Solís… Cualquier despistado habría confundido la lista de asistencia con la lectura de un auto de llamamiento a juicio. Solo faltó en el evento el Ministerio Público.

MUSEO. Pareciera que al PRD le gusta el aroma a descomposición. El partido tenía la oportunidad de renovar (aunque fuera parcialmente) su nauseabunda estructura; en cambio, la mayoría votó a favor de incorporar al CEN a cinco personajes cercanos a Benicio: José Luis Fábrega (electo primer vicepresidente), Jesenka Espinosa (segunda vicepresidenta), Balbina Herrera (secretaria general) y los diputados Raphael Buchanan y Arquesio Arias, primer y sexto subsecretario, respectivamente. A algunos ya deberían haberles puesto una etiqueta de producto vencido.

NI FÚ NI FA. Rubén De León se despidió de la secretaría general del PRD de la misma forma en la que ejerció ese cargo en los últimos tres años y medio: sin pena ni gloria. Ni siquiera acudió al directorio extraordinario que se celebró ayer y se conformó con enviar un mensaje de felicitación a Balbina. Bueno, vistas las circunstancias, es difícil saber si eso habla mal de él. De repente, ya hasta le da pena salir en esas fotos.

RAREZA. Bolota apareció calzando zapatillas iguales a las de Dolce & Gabbana, al mejor estilo del rapero convicto Puff Daddy. Como si necesitara ayuda con esa imagen…

BLABLABLÁ. Benicio se la pasó hablando pestes de todo aquel que osara criticarlo. De Pedro Miguel dijo que está “mal enfocado”; de Javier Ortega, que debe buscar “orientación”; de Martín, que es un traidor. Solo habló bien de Gaby. Por eso es que el PRD está como está, y en él quedan los que quedan.

MISTERIO. Al comunicado del Tribunal Electoral (TE) sobre las declaraciones del presidente Mulino le faltó la parte más importante: aclarar si hubo o no amenazas y qué hicieron al respecto. Eso es lo que tiene indignada a la población.

DOBLE DISCURSO. Quién entiende al presidente Mulino... El jueves pasado estaba hablando de la necesidad de aprobar una ley antimafias y contra la delincuencia organizada, y al día siguiente se jactaba de haber amenazado a los magistrados del Tribunal Electoral con “prender este país”. Pareciera que las conductas que son malas son las de los demás, no las propias.

¿MENSAJEROS? Por cierto, el partido Alianza aportó un nuevo dato a las preocupantes declaraciones del presidente en Costa Rica: la “advertencia” se efectuó en una reunión con el TE en un hotel, 28 días después de la emisión del acuerdo que reconoció a Mulino como candidato presidencial de RM. Para esa fecha ya se había presentado la demanda de inconstitucionalidad; por tanto, el tema estaba en manos de la Corte, no del TE. Entonces, ¿cuál era el propósito del tono amenazante con el que se dirigió a los magistrados electorales? ¿Acaso enviarle un mensaje a la Corte?