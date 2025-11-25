Exclusivo Suscriptores

CULEBRITA. Tras su elección como presidente del partido Panameñista, el diputado Jorge Herrera expresó: “Nadie daba un real por esta bancada de ocho diputados antes del 1 de julio y logramos ser gobierno”. Un acto de confesión en medio de la emoción…Herrera también advirtió que los 10 diputados que finalmente viajaron a Taiwán lo hicieron a título personal y no representan a la Asamblea, aunque en la comitiva viaja su vicepresidente, Eduardo Vásquez. Hay que asumir que ninguno de ellos utilizó el pasaporte diplomático.

ALIADO. Herrera no es el único que atraviesa un aparente trastorno de identidad. Ricardo Lombana escribió en redes que la candidatura presidencial de Mulino era ilegal y, acto seguido, nada menos que Realizando Metas (RM) compartió el mensaje entre sus seguidores. Lombana también acusó a Mulino de haber acordado un pacto “de impunidad” para proteger a Cortizo y le echa en cara que debe su triunfo electoral a Martinelli, Benicio y Gaby Carrizo. ¿Será que el community manager de RM no entendió nada de lo que escribió Lombana y por eso hizo retuit? ¿O estamos ante la primera manifestación pública de desafecto entre Mulino y su partido?

CAIPIRIÑAS. A pesar de tantos años de animadversión mutua, de denigrarse públicamente —uno de ellos hasta llamó “burro” al otro— y hasta de amenazar con irse a los golpes en Makoto, Martinelli y Varela tienen mucho en común: fueron inquilinos del Palacio de las Garzas, se refugiaron en el Parlacen, tienen impedido ingresar a los Estados Unidos, han sido designados como corruptos por ese país y serán enjuiciados por blanqueo en uno de los casos más sonados de la historia moderna. Ahora se han reconciliado. Varela reconoció en Radio Panamá que ocasionalmente mantienen conversaciones sobre “temas puntuales”, que está pendiente de la salud del asilado y que entre ambos ya no existe tanta “fricción”. ¿Se imaginan esos saludos? “Olá, Águia!”, “Olá, Cachaça! Tudo bem?”

TENSA CALMA. Queda la duda de si Balbina Herrera ejercerá como representante legal del PRD (lo que le corresponde por ocupar el cargo de secretaria general del CEN) o hará como Rubén De León, que se hizo a un lado para darle vía libre a Benicio. De momento, Balbina y Benicio se muestran muy felices y cercanos. Hasta cuándo durará la armonía…

Yanibel Ábrego, uno de los mejores ejemplos de lo que no debe suceder en política, estuvo el pasado fin de semana en Santiago, participando en unas jornadas de capacitación convocadas por CD. La asistencia fue bastante escasa. Se nota que ya no tiene a Martinelli. Tendrá que ir a competir a Bogotá.