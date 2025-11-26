Exclusivo Suscriptores

CHI-FEADOS. Finalmente, llegó la comitiva de diputados a Taiwán, pero con dos ausencias notables: las de Eduardo Vásquez (Cambio Democrático) y Edwin Vergara (Panameñista). A ambos los bajaron (o los ayudaron a bajarse) del avión en el último momento. El resto anda feliz y ayer visitó el parque industrial y científico de Hsinchu. Es difícil resistirse a los manjares chinos, no importa si son de una isla o de tierra firme.

BARRA 1. El presidente Mulino sancionó la ley (aprobada por insistencia en la Asamblea) que elimina el examen de barra como requisito obligatorio para ejercer la abogacía. El proyecto es idéntico a aquel que vetó por inconveniente en septiembre pasado. Si tenía tanta convicción en sus objeciones, ¿qué le hizo cambiar de opinión?

BARRA 2. Por cierto, la ley quedó promulgada en la Gaceta Oficial el pasado lunes y, al día siguiente, fue demandada por inconstitucional por Julio Macías. El demandante reclama que a la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá se le ha encargado la tarea de aplicar el examen de barra, lo que supuestamente excede las funciones que la Constitución asigna a esta casa de estudios. ¿Qué irá a decir la Corte?

GAS. El alcalde capitalino Mayer Mizrachi recalcó que, aunque su presupuesto para 2026 es un 4% superior al de 2025, todavía es 25% inferior al que heredó de José Luis Fábrega. “O sea, estamos haciendo mucho más con mucho menos”, remarcó. Esta debe ser una de las pocas veces que a Mizrachi se le escucha hablar en forma crítica de Fábrega. O algo se rompió o ahora está descubriendo las bellezas de su antecesor.

IA. Ahora que se completó la renovación parcial del CEN, Benicio Robinson anunció que el PRD se someterá a un proceso “serio” de reconstrucción, reestructuración y realineamiento político e ideológico. “Solo así podremos garantizar estructuras democráticas reales, con un vínculo permanente, fluido y honesto entre el gobierno y la base social y política pluralista de la nación”, dijo Robinson en un mensaje al país. Mejor es que deje de usar ChatGPT en sus discursos, porque ese cuento no se lo cree nadie.