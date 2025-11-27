Panamá, 27 de noviembre del 2025

    Tal cual

    Mónica Palm

    AGRIDULCE. Los diputados panameños en Taipéi fueron atendidos con todos los honores protocolares cuando visitaron el Yuan Legislativo y la International Trade Administration, una agencia del Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán. Si eso no es una visita oficial, se parece mucho.

    DESEO. El poco escarmentado Ricardo Lombana, que ayer cumplió 52 años de edad, exteriorizó sus intenciones de aspirar a la presidencia de la República en 2029. Entonces sabremos si a la tercera va la vencida… o si será, más bien, el tercero y el vencido.

    TÍO. El representante de Caimitillo, Rodolfo Precilla, será el presidente del Consejo Municipal de Panamá en el primer semestre de 2026. Precilla es tristemente célebre por tener a por lo menos tres familiares en la planilla de su junta comunal, razón por la cual fue sancionado por la Antai. Quien lo postuló como presidente del Consejo Municipal fue su hermano Ricardo. Ese seguramente no es uno de los familiares emplanillados, ya que tiene su propia junta comunal en Alcalde Díaz.

    MENSAJE. La Defensoría del Pueblo destituyó a un conductor luego de que se le vinculara al operativo antidrogas denominado “Fin de año seguro”. Ya era hora de que ese tipo de acciones tuviera consecuencias.

    Por cierto, la Defensoría recibió —por cuarta ocasión— a un grupo de docentes que fue separado de su cargo por las recientes “huelgas”. ¿Cuál huelga? ¿Aquella que nunca fue declarada legal? En todo caso, a quien hay que defender es a los estudiantes que fueron privados de sus clases por varias semanas, sin ninguna causa justificada.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa


