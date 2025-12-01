Panamá, 01 de diciembre del 2025

    Opinión

    Tal cual

    Mónica Palm

    ¡METO! El presidente Mulino celebró la independencia de Panamá de España como si acabara de suceder. Aunque no tuvo que cumplir su amenaza de prender este país “por las cuatro esquinas”, lo que sí prendió fue la fiesta en Boquete. Bailó como un trompo y hasta cantó rancheras en un karaoke durante una reunión privada en el Ecoparque Cerro La Cruz, propiedad de un familiar cercano del contralor Anel Flores. Si no hay chen chen, que no se note.

    RED FLAG. En un post en su cuenta personal de Instagram, un tal Jay Medrow, que se identifica a sí mismo como inversionista, publicó una foto en la que aparece compartiendo mesa con el presidente Mulino, Alberto Vallarino, Diego Vallarino y Nicolás Ardito Barletta Preston (actual presidente de la junta directiva del BNP), acompañada de un inspirador mensaje en el que no tuvo reparo en confesar cómo construye sus negocios en Panamá. “Momentos así me recuerdan que la verdadera influencia se construye con visión a largo plazo, raíces fuertes y una confianza profunda en los negocios entre países y entre generaciones”, escribió Medrow. Hay personas que parecen necesitar un due diligence antes de hablar. Ojalá no tengamos que ver el fruto de la construcción de su influencia un día de estos.

    ENIGMA. El secretario general de la Asamblea Nacional, Carlos Alvarado, recalcó que esa entidad nunca recibió la invitación formal para que un grupo de diputados viajara a Taiwán. Tampoco se aprobó el pago de ningún viático. Entonces, ¿quién sufragó los gastos de ese peregrinaje? ¿Acaso todo fue gratis? Si antes había política de chequera, ahora de qué será...

    CALLADOS. Por lo menos los diputados que fueron a Taiwán han dado la cara y están divulgado fotos y comunicados. Pero de los que fueron a China (todos del PRD) hace poco no hemos sabido nada de nada. ¿Será que lo que hicieron allá no se puede decir en público?

    DESCARO. El aeropuerto de Tocumen va a pagar de su bolsillo la reparación del techo mal hecho por Odebrecht, mientras la empresa brasileña todavía llora porque supuestamente no puede pagar la multa impuesta por blanqueo de capitales debido a que ya no le dan contratos en Panamá. ¿Alguien les estará dando motivos para creer que aún pueden cogobernar este país, como en aquellos tiempos?

