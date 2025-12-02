Exclusivo Suscriptores

QR. La Alcaldía de Panamá ha colocado una pista de patinaje, sin costo para los usuarios. Para controlar el ingreso ha incorporado un mecanismo basado en la generación de un código QR. Esta tecnología debería utilizarse en otros eventos que se han caracterizado por su desorden, como la venta del jamón y la caja navideña. Se acabaría no solo el caos en las filas, sino que hasta se podría mitigar (y quien sabe si hasta erradicar) el juega vivo de quienes obtienen un beneficio político.

COLA. Por cierto, las naviferias empiezan este martes en Chiriquí, Los Santos y Herrera. Y ayer, en Bugaba, había gente haciendo fila para comprar su jamón desde las 4:00 p.m., según reportó el director del IMA, Nilo Murillo, en sus redes. Si usted todavía no sabe qué pedirle a Santa esta navidad, suplique para que nombren autoridades que sepan cómo hacer su trabajo o por lo menos reconocer aquello que está mal.

FANTASMA 1. Parece que algunas mañas son difíciles de erradicar. Se ha confirmado que en un puñado de juntas comunales se repartió $6.1 millones en transferencias autorizadas por el MEF y la Contraloría, sin que se conozca hasta ahora la justificación, supervisión o criterio utilizado. Si esto no es la descentralización paralela, se parece bastante.

FANTASMA 2. Por cierto, el ministro de Economía, Felipe Chapman, dirigió una nota a la diputada Janine Prado en la que asegura que, en el segundo semestre de 2024, no se presentaron trámites o traslados a juntas comunales al margen de los mecanismos establecidos en la ley de descentralización. Los registros indican lo contrario: los $6.1 millones se repartieron entre noviembre de 2024 y los primeros meses de 2025. Raro, raro...

CHISTE. El loco ha pedido a la Contraloría que investigue por qué la Ciudad de la Salud, una obra que su gobierno adjudicó a FCC, terminó costando cuatro veces más del precio establecido en el contrato original. “Que caiga quien tenga que caer”, clamó. El tanganazo se debe haber sentido en todo Bogotá.

ACLARACIÓN. En esta columna por error, confundimos a Nicolás Ardito Barletta Preston con alguien que sale en una foto junto a un tal Jay Medrow, un sujeto que presume en redes sociales de la forma en que “construye” sus conexiones e influencias políticas en Panamá. A favor de Ardito Barletta podemos decir dos cosas: la primera, que no parece tener nada que ver con ese personaje; la segunda, que lo confundimos con alguien aparentemente más joven, lo que visto desde otro prisma podría haber resultado un halago.