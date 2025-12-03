Exclusivo Suscriptores

RAREZA. La decana de la Facultad de Medicina de la Unachi, Evelia de Esquivel, fue suspendida del cargo por orden de un juez de garantías, quien le imputó cargos por presunto peculado al cobrar doble salario entre 2017 y 2021. Una rápida búsqueda en los portales oficiales indica que Esquivel figura en dos planillas: en la de la Unachi, con $3,648.34 mensuales como profesora regular titular, y en la de la CSS, con $4,294 como médica general. ¿Cómo atendió sus turnos en dos entidades distintas durante ocho años? Los gobiernos se la pasan hablando de contención del gasto, pero ha habido plata hasta para pagar dos sueldos a un mismo funcionario.

SUERTUDO. El 4 de noviembre pasado, el diputado Jorge Herrera, presidente de la Asamblea, se codeaba con Antonio “Pope” Bernal, alcalde de San Carlos, el municipio más favorecido con las transferencias discrecionales realizadas desde el MEF a finales del año pasado. Bernal está en su mejor racha y no lo disimula.

BURLA. Ni el ministro de Economía, Felipe Chapman, ni la administradora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, saben cuál fue el criterio empleado para realizar estas transferencias o para seleccionar a los municipios y juntas comunales favorecidos. Este es el único país del mundo en el que la plata va a parar a las manos de alguien y nadie sabe cómo ni por qué. Pero a usted le dicen que no hay chen-chen.

NUBE. El procurador Luis Carlos Gómez Rudy viajó a Nueva York; en su ausencia, el fiscal superior Azael Samaniego fue designado como procurador encargado. Gómez Rudy participará en la Conferencia Mundial sobre el Aprovechamiento de Datos para Mejorar la Medición de la Corrupción. Si implementa todo lo aprendido, va a necesitar una computadora cuántica para procesar tanta información.