ENIGMA. Según el ministro Chapman, las cuestionadas transferencias a un puñado de municipios y juntas comunales representan el subsidio para sufragar los gastos de administración, contemplado en la ley de descentralización. Pero, ¿y los “donativos a personas”? Con ese pretexto, se desembolsaron $553,400 al municipio de San Carlos, $100,220 al de Tolé y $150,000 a la junta comunal de El Chorrillo. Seguro hay más.

ATM. Si estas transferencias las solicita directamente la junta comunal o municipio, luego las evalúa el MEF y este, a su vez, lo reenvía a la Contraloría, entonces, ¿qué rol tiene la Autoridad Nacional de Descentralización? ¿El de cajero automático?

RENDICIÓN. El contralor Anel Flores anunció que hay 2,860 expedientes sobre auxilios económicos del Ifarhu. Sin embargo, entre julio de 2019 y mayo de 2023 se registraron 4,913 auxilios. Por tanto, los expedientes a los que alude el contralor representan apenas el 58.2% de los beneficiados. ¿Qué pasó con el resto? El despilfarro y los favores no pueden esconderse toda la vida.

NAME NAMES. Por cierto, el contralor Flores dijo que hay diputados pidiendo una prórroga para presentar el informe sobre el uso del subsidio postelectoral. Algunos, como Ernesto Cedeño, ya aclararon que no saben de qué habla el contralor y que no han pedido nada. Estaría bien que Flores empiece a dar nombres, para que nadie equivocadamente se dé por aludido.

MORA. La semana termina y todavía el MEF no ha divulgado la lista de gobiernos locales favorecidos, como prometió el ministro Chapman. A veces resulta más difícil decir la verdad que intentar ocultarla.