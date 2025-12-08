Exclusivo Suscriptores

POR FUERA. La alfombra voladora presidencial partió ayer del aeropuerto Panamá Pacífico, llevando a José Raúl Mulino y su comitiva a la ceremonia del Nobel de la Paz, que se celebrará el 10 de diciembre en Oslo. Se dice que en la delegación, además de la primera dama y el canciller, viaja una docena de personas. María Corina Machado también invitó a Guillermo Cochez y Arturo Vallarino. Debe de haber más panameños en Oslo que familiares de María Corina.

PLATAL. El Ministerio de la Presidencia corrigió el decreto en el que se designó al comisionado Armando King como director general del SPI, ya que se habían excluido los “emolumentos adicionales” que le corresponden como servidor de carrera del Ministerio de Seguridad. En principio, le habían asignado un salario de $10,000, pero ahora devengará $10,364, repartidos así: $7,000, que es el salario mensual asignado al director del SPI; $1,114 como sobresueldo por antigüedad; $1,250 como sobresueldo por especialidad y estudios; y $1,000 como gasto de representación (originalmente le habían asignado $3,000 a este renglón). Queda claro que no importaba bajo qué concepto le iban a pagar, pero el total debía ser de $10,000 o más.

RELEVOS. Con Armando King ya son tres los directores que ha tenido el SPI en el gobierno de Mulino. Primero fue Jaime Trujillo, luego Óscar Beitía y ahora él. ¿Por qué renunciaron los otros dos? Con estos sueldos, cuesta creer que se hayan ido voluntariamente.

APOYO 1. Cirilo Salas, secretario general y aspirante a la presidencia del Partido Popular (PP), anunció que el colectivo no solicitará las renuncias de los familiares de César Caicedo, quien la semana pasada fue detenido en un operativo antidrogas. El hijo y un sobrino de Caicedo (José César y Eric Humberto) aspiran a los cargos de vicepresidente y tercer subsecretario, respectivamente, en las elecciones internas del PP del próximo sábado. Si Cirilo no está dispuesto a pedirles la renuncia ahora, cuando no tienen cargo alguno, ¿cómo será si llegan a tenerlo?

APOYO 2. Por cierto, José César Caicedo incluso fue candidato de otro partido hace año y medio. En las elecciones de 2024 quiso ser diputado en el circuito 8-2 y representante de José Domingo Espinar por Cambio Democrático (CD). De repente quiere ser directivo del PP. Si a Cirilo esto no le despierta alguna sospecha, no tiene la malicia necesaria para dirigir un partido político.