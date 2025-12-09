Exclusivo Suscriptores

TRAVESÍA. Nuestro Air Force One aterrizó en Oslo, Noruega, este lunes a las 8:00 a.m. Fueron casi 11 horas y media de vuelo, con escala en Gander, Canadá. Para ser un país donde no hay chen chen, es un poco ostentoso tener un jet privado que cruza el Atlántico. Si quieren saber lo que cuesta mantener un avión de esos, que le pregunten a Gracie Bon.

PEDIDOS YA. El presidente Mulino augura que María Corina Machado recogerá personalmente el Nobel de la Paz. Incluso, el presidente y la primera dama le dijeron a la madre de Machado que habían traído uno de los atuendos que la galardonada debe lucir en Oslo. Como si fuera un servicio de delivery.

GRINCH. Cobre Panamá ha engalanado los parques de Penonomé y de la ciudad de Colón para festejar las fiestas de fin de año. La minera tiró la villa por la ventana: hubo encendido de arbolito, bazar, presentaciones artísticas, cuentacuentos… Si quieren demostrar un auténtico espíritu navideño, ¿por qué mejor no desisten de los arbitrajes (temporalmente suspendidos) y reclamos ante el Estado panameño?

BREAK. La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) retomará las sesiones el próximo 7 de enero. ¿Estarán esperando que los Reyes Magos les traigan algo? Ojalá que no sea la fórmula para que los partidos políticos perpetúen su fiesta.

ENLACE. El diputado independiente Jhonathan Vega explicó que la invitación a Taiwán se gestionó a través de su colega Manuel Cohen, de CD. ¿Qué será lo próximo? ¿Un viaje al Principado de Mónaco?