BÁVARO. Ayer, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción, fue aprehendido el exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands. Los agentes le tocaron la puerta al exfuncionario a las 5:20 a.m., en una residencia en el exclusivo residencial Camino de Cruces. De El Chorrillo a Camino de Cruces hay una gran brecha... Pero aunque usted no lo crea, no salió de los límites del circuito 8-3.

‘TESTAFERRO’. Pedro Meilán, uno de los abogados de Brands, dice que se enteró de que la policía se llevó a su cliente porque otro de los implicados le avisó. Se trata de Elvis Rodríguez, quien preside una de las sociedades que supuestamente utilizó Brands para blanquear casi 28 millones de dólares. Además, este personaje entregó 5,000 dólares a Katleen Levy. Ella sostiene que el dinero era el pago por sus servicios de asesora y consultora de imagen. Eso, o no es cierto, o es una de las peores inversiones que ha hecho Brands.

RELEVO. Según la defensa de Brands, en el expediente que instruye la fiscalía se menciona a “otros” directores de Pandeportes. Solo falta que estén apostando cuál de ellos implanta un nuevo récord.

DESPISTADO. El abogado Meilán dice que no sabe cuáles son los cargos que serán imputados a su cliente. ¿Es en broma o es en serio? También se queja de que en varias ocasiones su defendido se presentó voluntariamente en la fiscalía y nadie le informó nada. Parece que nadie mordió el anzuelo.

TAQUILLA. El presidente Mulino tiene dos días en Oslo, pero su agenda y compañía siguen siendo desconocidas. Sobre la marcha nos hemos enterado de que hubo interacciones con la familia Machado y personalidades como Edmundo González, María Elvira Salazar, Iván Duque y el presidente del Comité del Nobel de la Paz. Pero, ¿quiénes acompañan al presidente? ¿Cómo llegó toda esa gente a Noruega? ¿Cabían todos en el avión presidencial? ¿A cuánto ascienden los viáticos? Imagínense cómo será cuando Panamá juegue en el Mundial...

CABLE. La Junta Comunal de Calidonia fue vandalizada el pasado fin de semana por unos desconocidos que ingresaron por el techo del local, deshabilitaron el sistema eléctrico y se llevaron el cableado, tuberías y materiales de cobre. Es decir, lo poco que había sobrevivido a Ashby.