Exclusivo Suscriptores

OPULENCIA. El exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, demostró que tiene el apellido bien puesto: le encantan los carros de alta gama… y también la joyería fina. En la audiencia celebrada el pasado miércoles, la fiscalía detalló que, en una tarde de compras, se gastó $22,000 en joyas para su pareja. Aquí hubo cualquier cosa menos disimulo.

COMPINCHES. Brands, sus hijos, su exesposa, su actual “acompañante” y su presunto “testaferro” están en la celda transitoria de la DIJ. Que todos estén juntos implica que las visitas familiares no serán tan frecuentes. Lo malo para la fiscalía es que, como no hay aislamiento, Brands tiene la oportunidad de alinear su versión con la de los otros aprehendidos.

DIM SUM. El embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera compartió un desayuno en El Dorado con la diputada Patsy Lee y miembros de la comunidad chino-panameña. Con ellos compartió mesa, habló de libertad de expresión e intercambió ideas. Esto es una prueba de que, al margen de los conflictos entre potencias ideológicamente opuestas, sí se pueden manejar temas de interés común con diplomacia y buena voluntad.

APAGÓN. La Junta Comunal de Calidonia no ha sido la única instalación vandalizada. Esta semana también se llevaron los cordones que iluminaban los árboles de la avenida Federico Boyd. Parece que la Navidad no es todo paz y amor.

VUELA VUELA. El diputado Manuel Cohen (de CD) ha compartido fotos desde Washington, en las que se le aprecia con sus colegas Jorge Herrera y Popi Varela, del Panameñista. Con ellos también está el alcalde Mayer Mizrachi. ¿Qué hace toda esa gente por allá? ¿Será que perdieron la conexión a Oslo? Cohen acaba de regresar de un viaje a Taiwán. Hay diputados que desaparecen en medio de tantos asuetos o cuando están “en receso”, sin que nadie les descuente un real. La mayoría ni se ha reunido desde el pasado 30 de octubre y está de brazos cruzados o viajando por el mundo. Qué vida tan sufrida…