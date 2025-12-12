Exclusivo Suscriptores

INQUILINO. El abogado de Héctor Brands protestó porque la propietaria de la casa que ocupa su cliente en la urbanización Senderos de Camino de Cruces no le quiere renovar el contrato de alquiler, por los posibles problemas que representa recibir dinero de este personaje. Bueno, Brands siempre podrá regresar a su cuarto en El Chorrillo.

FISCALIZACIÓN. La nueva Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, creada el 25 de abril de 2025 para ejecutar operaciones encubiertas, ya no estará sometida al control previo de Contraloría. En Panamá, no tenemos buenas experiencias con estas excepciones. Basta ver lo que sucedió a la deuda pública, a partir de la pandemia.

ESTRELLADOS. Parece que al community manager del Partido Popular (PP) se le resbalan las advertencias del presidente del colectivo, Daniel Brea, que ha pedido suspender las elecciones internas programadas para el sábado 13 de diciembre. Brea solicitó el cese provisional, hasta aclarar las investigaciones sobre presunto narcotráfico que involucran a César Caicedo. Un hijo de Caicedo es candidato a vicepresidente y un sobrino, a tercer subsecretario. Pero en respuesta a Brea, apareció en la cuenta en X del PP un mensaje ignorando su planteamiento e invitando a la convención de mañana, para renovar a la junta directiva. Lo curioso es que, si no fuera por lo ocurrido a los Caicedo, seguramente nadie estaría al tanto de esta elección.

BARRO. Tito Afú apareció por Nueva Delhi, como parte de la delegación panameña que participó en la Conferencia de Patrimonio Cultural Inmaterial de Unesco. En dicho evento se proclamó el ingreso de las casas de quincha en la lista de patrimonio inmaterial en riesgo. Seguramente Afú es el único diputado que, de verdad, ha estado en una junta de embarre.

CUENTA REGRESIVA. A muchos pavos y jamones les llegará su día en diciembre, pero al más relleno de todos, el del caso Odebrecht, le tocará en un mes. El 12 de enero de 2026 habrá otro intento para celebrar el juicio por las coimas que la constructora brasileña repartió en Panamá. Pero como será en un nuevo año, podría haber un posible nuevo ocupante en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Conviene dejar espacio para todos los cuentos que habrá que tragar durante el juicio. Si es que se lleva a cabo…