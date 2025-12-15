Exclusivo Suscriptores

MISTLETOE. El pasado viernes fue la fiesta de Navidad de Etesa, uno de los cuatro festejos anuales que la entidad está obligada a realizar, según la convención colectiva. El festejo, con buffet y barra para 500 personas en el RIU, costó por lo menos $60,200. Además, Etesa reservó 31 habitaciones dobles y 26 sencillas, en momentos en que se supone que hay contención del gasto público. ¿Por qué van a dejar de parrandear si esa fiesta la pagamos los consumidores? Quién sabe qué otros gastos ocultos hay por ahí, sufragados con cada factura.

FROSTY. El hombre sorprendido en Chepo con 17 “navicajas” y nueve jamones del IMA, alega que, como algunos residentes de la comunidad no tenían congelador en sus casas, él les hacía el favor de guardarles la mercancía. Bueno, eso justificaría lo de los jamones, pero, ¿y las cajas? El hombre, además, es cuñado del representante de Tortí. Ahora los jamones los tienen que destruir, porque nadie garantiza en qué condiciones fueron manipulados esos alimentos. En pocas palabras, ni chicha ni limonada.

FAMIGLIA. Mientras Ramón Carretero Napolitano fue designado en la lista sancionatoria de la OFAC, su prima Luisa Napolitano dirige la zona que concentra la mayor cantidad de sujetos no financieros obligados del país. Y el otro primo es Félix Falabella. En esta glosa no cabe el cuento entero.

¿AZAHAR O AZAR? La semana pasada, en un restaurante en Coco del Mar, coincidieron el expresidente de Epasa, Ricardo Chanis (que cenaba en una mesa con un acompañante), y Luis Enrique Martinelli, que ocupaba un reservado con su esposa y otras parejas. Hubo un tiempo en que Chanis fue allegado a los Martinelli y, con Luis Enrique, tiene un inusual factor común: ambos han declarado en casos donde ha sido señalado como responsable el expresidente. Pero esta vez ni se saludaron. Cómo cambian los tiempos…

MUDANZA. Los actos protocolares del próximo 2 de enero, que marcan el reinicio de las sesiones ordinarias en la Asamblea, podrían trasladarse al Parlatino, ya que no se completaron a tiempo los trabajos de rehabilitación de la parte frontal del Palacio Justo Arosemena. Tienen una planilla abultada y un reglamento interno sin reformar, pero todavía creen que el problema está en la fachada.

RECLUTAMIENTO. El pasado domingo, el PRD celebró jornadas de inscripción de adherentes en Bocas del Toro, el feudo político de Benicio. ¿Alguien habrá aprovechado para desafiliarse del partido?