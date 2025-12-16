Panamá, 16 de diciembre del 2025

    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

    Tal cual

    Mónica Palm

    JOJOJO... Cobre Panamá anda repartiendo regalos en unas villas navideñas que ha instalado en distintos puntos del país, principalmente en Colón y Penonomé. ¿Cuántos talleres de Santa había antes de que declararan inconstitucional el contrato de explotación de minerales? ¿O es que ahora es cuando les invadió el espíritu de la Navidad?

    ALERTA. El Partido Popular (PP) tendrá un vicepresidente que ni siquiera cumplía con los requisitos para postularse al cargo. Que sea hijo de César Caicedo (el hombre detenido en la operación Nodriza) hace que la situación sea más inquietante. Lo más llamativo es que José César Caicedo (que así es como se llama el delfín) fue candidato a diputado en las elecciones de 2024, pero por otro partido, Cambio Democrático (CD). Incluso hizo campaña adoptando el nombre de papi: en la papeleta apareció como “César ‘Puxu’ Caicedo”. Ojalá no conviertan al PP en el nuevo bastión de los fueros electorales penales.

    EMBOTELLADORA. Parece que nada hace más felices a los diputados que meter gente en la planilla. Hace casi cinco años, en junio de 2021, la planilla permanente de la Asamblea tenía 2,247 funcionarios y ahora hay 5,661. Según el contralor Anel Flores, 1,011 son personas nombradas bajo la figura del “20-20”, que es como coloquialmente se conoce a la planilla personal de cada diputado, de $20,000 al mes, aunque en la práctica representa mucho más. Por cosas como esta es que no hay contención de gasto que valga.

    AJUSTE. El contralor calculó que la planilla legislativa representa un gasto mensual de unos $8 millones, aunque —según él— debería ser de $5 millones. Y pensar que son los diputados los que quitan y otorgan el dinero a las demás entidades.

    JAMONICIDIO. Ayer se legalizó la aprehensión e imputación del hombre sorprendido en Chepo con 17 “navicajas” y 9 jamones del IMA. No está claro si tenía la mercancía para reventa o si era simple clientelismo político. Ninguna de las dos opciones es buena.

    Directora unidad investigativa

