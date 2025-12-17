Exclusivo Suscriptores

OJUE. El contralor Anel Flores anunció que, luego de conversarlo con el ministro de Economía, Felipe Chapman, se acordó prohibir cualquier patrocinio del Estado al desfile de las Mil Polleras, que se celebrará el 17 de enero en Las Tablas. Así que nada de tipiqueros en el carro alegórico del BNP ni bandas musicales en la delegación de la Policía. Aquel funcionario que quiera participar tendrá que pagarlo todo (hospedaje, alimentación, transporte, atuendo…) de su propio bolsillo. Ya era hora.

XTRA. El Servicio Nacional de Migración adquirirá 660 bonos de alimentos (de $75 cada uno) para repartir a su personal. El total de la compra es de $49,500, por lo que es considerada una contratación menor expedita, que cumple con las formalidades mínimas. Seguramente lo del monto es una coincidencia…

SACARINA. Juan Diego Vásquez quiso saber cuánto le ha comprado el IMA a la panificadora Tasty Choice y a la Central Azucarera de Alanje (de la familia del contralor Flores). En respuesta, el director de esa entidad, Nilo Murillo, le mandó a preguntar directamente a esas empresas. Parece que Murillo todavía no sabe que quien tiene que dar la información es el funcionario que compra, no el vendedor. Además, esos datos no han sido clasificados como confidenciales, según la Ley de Transparencia. Mientras más esconde, más espesa se pone la melaza.

BRONCA. En medio del dime que te diré entre Anel Flores y los diputados de Vamos y Seguimos, la Contraloría circuló un comunicado de siete párrafos para referirse exclusivamente a la presentación de los informes de financiamiento público poselectoral de estas dos bancadas. ¿Por qué excluyeron al resto de los diputados? ¿Acaso la discusión es tan personal?

PLAN. El alcalde capitalino Mayer Mizrachi anunció desde ya que el próximo desfile navideño será el 19 de diciembre y que las empresas interesadas pueden apartar su cupo desde ya. Todavía no ha rendido cuentas por los eventos de este año y ya está pensando en los del próximo.