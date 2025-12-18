Exclusivo Suscriptores

AMICI. Este gobierno es el reflejo del sistema educativo del país: después de todo lo que ocurrió con el grupo Finmeccanica, no aprendieron nada. El Consejo de Gabinete autorizó la compra directa de un helicóptero a Agusta Westland, una división del conglomerado Finmeccanica (que hace unos años cambió su nombre a Leonardo). ¿Qué es lo próximo que van a anunciar? ¿Que Valter Lavitola está en Panamá?

FLOTA. En un período de tres semanas, el Consejo de Gabinete aprobó la compra de tres helicópteros para el Senan: dos a la estadounidense Bell Textron, por casi 10.5 millones, y el de Agusta Westland. Antes, en marzo, anunciaron la adquisición de cuatro aviones Super Tucano, que ahora se sabe costarán 76.3 millones de dólares. ¿De qué diseñador será la tapicería del próximo helicóptero de Agusta? ¿También de Hermes?

FILAS. El IMA empezó a vender jamones en San Miguelito a las 3:00 a.m. Es encomiable que el personal esté trabajando desde la madrugada para atender una situación que no es precisamente una emergencia. Sería bueno encontrar la manera de implementar medidas (como códigos QR) que permitan una venta más ordenada, evitando que esto se convierta en un vía crucis tanto para funcionarios como para compradores.

SANTA. El diputado Lenin Ulate, de Vamos, se dejó ver con el embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera en una entrega de juguetes en el orfanato San José de Malambo. Reinventando el refrán, dime con quién andas y te diré qué visa tienes...

DESMEMORIADO. El loco se jacta cada vez que a alguien le retiran la visa de ingreso a Estados Unidos, pero ni él ni su familia pueden viajar a ese país. Además, ha sido designado como corrupto por el Departamento de Estado estadounidense desde enero de 2023. Mal de muchos, consuelo de Martinelli…