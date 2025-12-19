Panamá, 19 de diciembre del 2025

    Opinión

    Tal cual

    Mónica Palm

    VOLARE. Ayer, en la conferencia de prensa semanal, preguntaron por la compra directa de un helicóptero a AgustaWestland, filial del conglomerado Finmeccanica. “¿Finmeccanica? Usted está totalmente equivocada”, le dijo el presidente Mulino a la periodista que hizo la pregunta. ¿Dónde está la equivocación? ¿En que el holding cambió su nombre a Leonardo? Ojalá no inventen también contratar a Novonor, solo porque ya no se llama Odebrecht.

    REPUDIO. El presidente también negó en su conferencia que su gobierno tenga alguna relación “directa o indirecta” con el recién sancionado Ramón Carretero. Que sus primos estén pululando por distintas instituciones debe ser pura casualidad.

    TEPT. Este viernes, el presidente parte a Brasil para participar en una cumbre del Mercosur. Será su viaje número 18, por lo que tiene un promedio de un viaje por cada mes de gobierno. Esta será la segunda vez que va a Brasil en menos de cuatro meses. La última vez que un presidente panameño frecuentó Brasil ya sabemos todo lo que pasó. Por el bien de todos, Dios quiera esa historia no se repita.

    VERSIONES. La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, negó haber recibido financiamiento político poselectoral, por lo que mucho menos puede estar morosa con su rendición de cuentas, como alega la Contraloría. Así que aquí o miente la alcaldesa o miente el contralor, porque difícilmente los dos pueden estar diciendo la verdad.

    SEÑAL 1. La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, presentó una querella penal para que se investigue cómo ingresó al penal el celular que utilizó un detenido para difundir un audio en el que se queja de la calidad de los alimentos que le sirven. ¿Solo van a buscar al que permite el ingreso de un teléfono móvil o también a los que dejan pasar armas de fuego y objetos punzocortantes?

    SEÑAL 2. Por cierto, a La Parce también le encontraron un celular. A ese paso, mejor que formalicen el uso de estos aparatos e instauren su venta en el comisariato del penal.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

