Exclusivo Suscriptores

CONSIGNA. Realizando Metas (RM) rechazó cualquier intento de reelegir a María Eugenia López Arias, presidenta de la Corte Suprema de Justicia desde el 3 de enero de 2022. El partido alega que la gestión de López “ha sido muy perjudicial para el país y el sistema jurídico”, que ha causado un daño “enorme” y que ha desprestigiado la “majestad” del cargo que ocupa. Qué raro que a RM eso solo le preocupe respecto al Órgano Judicial, porque el año pasado impulsaba a la presidencia de la República a un individuo que encaja perfectamente en todo aquello que señalan. El eterno doble estándar de RM y sus manzanillos…

¿SALTO? La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, ha firmado el documento que reconoce que Darío Amalki Sandoval Shaik es idóneo para ejercer el cargo de magistrado de la Corte Suprema. Sandoval es el actual secretario general del Mitradel. ¿Acaso hay otras vacantes en el pleno o en tribunales inferiores y no nos hemos enterado? Ojalá no estén repitiendo lo que ya han hecho con otros: sacarlos del Ejecutivo e insertarlos directamente en el Judicial.

TIRO LOCO. Hay un factor determinante en el suceso que involucró a Isaac Mosquera: en qué momento los agentes policiales dispararon al aire. La Policía alega que el tiro se hizo porque la camioneta circulaba sin placa, evadió un retén en Las Garzas, nadie se identificó y hubo que perseguirla 3.5 kilómetros, hasta que finalmente se detuvo. Mosquera, en tanto, sostiene que los tiros al aire se hicieron pese a que ya había dado la cara. Aquí, desde hace meses, hay una ley de body cam. ¿Dónde está la grabación? Así sabremos quién miente y quién dice la verdad.

INCUMPLIMIENTO. Según la Policía, el chofer de Mosquera les dijo que el pick up circulaba sin placa vehicular para evitar que esta fuera hurtada. ¿Acaso la norma que obliga a portar esa identificación no aplica para ellos?

METICHES. Mosquera es diputado del Molirena, pero el colectivo que salió en su defensa fue RM. A algunos partidos les atraen tanto las violaciones a la ley que no pueden evitar salir a justificarlas.