CONTAGIO. Isaac Mosquera contó que la idea de chifear el retén de Las Garzas fue suya, alegando que la Policía Nacional no tiene competencia para detener su vehículo bajo ninguna circunstancia. ¿Qué norma dice que un diputado no tiene que obedecer las normas de tránsito y las instrucciones de los agentes policiales? Mosquera viajaba en un vehículo sin placa, con sus dos hijos (uno de los cuales iba al volante) y su nuera. ¿Acaso a esos familiares también le aplican estas pretendidas prerrogativas parlamentarias? Por eso es que no hay que darles ni un tipo de prebenda o privilegio. Este no es el primer diputado (seguramente tampoco será el último) que tiene problemas con la Policía por sus conductas antisociales.

TIJERA. La peluquera Katherine Carvallo, conocida como La Parce, fue excarcelada con la excusa de que cumpliría trabajo comunitario en la junta comunal de Juan Díaz, a cargo del independiente Javier Bernal. ¿Qué trabajo tenía allí? ¿Cortar el cabello y hacer blower?

PITAZO. En Las Lomas, de Penonomé, han confeccionado un muñeco de Año Nuevo alusivo a Thomas Christiansen. Deberían colocar una tarjeta de intenciones al lado de cada muñeco para que los transeúntes exactamente sepan qué le desean a la personalidad recreada. Dudamos que al director técnico de la Sele le auguren lo mismo que a algunos políticos a quienes también les dedicarán un muñeco.

LUCES. El alumbrado navideño del parque Cervantes, en David, está a cargo de Disaroca, la misma empresa que engalanó los parques municipales y principales avenidas del distrito de Panamá. Por estos trabajos, la Alcaldía de David desembolsó $99,899.48 y la de Panamá, $2.8 millones. Un par de miles más y cada uno habría podido construir un parque nuevo.