Exclusivo Suscriptores

BURLA. Hay diputados que solo son conocidos por sus conflictos con la ley. Según Isaac Mosquera, el 20 de diciembre —día de los hechos— él había llevado la máquina de millo y las bocinas a un “agasajo” en Santa Fe, Darién, junto al representante de Cucunatí, el perredista César Pimentel. ¿Qué agasajo era ese, en un día de duelo nacional? Mosquera asegura que hizo un alto en el retén en Las Garzas, avanzó “tres metros” y escuchó el disparo de los agentes. La Policía, por su parte, señaló que el vehículo en el que viajaba el diputado ignoró el retén, por lo que hubo que perseguirlo por “3.5 kilómetros” —con tiros al aire y todo— hasta que se detuvo. Esta distancia es más de mil veces la que dice Mosquera.

CHAPA. Mosquera aclaró que su vehículo sí llevaba la correspondiente placa, pero no en la defensa trasera, sino colocada sobre el tablero, detrás del parabrisas. ¡Qué bonito! Así, cualquiera puede poner esa chapa en el carro que sea en pocos segundos. ¿A nadie se le ha ocurrido pensar que de esa manera también se puede ocultar fácilmente el rastro de algunas actividades ilegales? Si es verdad que teme tanto que le roben la placa, se la puede tatuar en la frente y así tiene la seguridad de que nadie se la lleve.

CONNECT MILES. José Pérez Barboni advirtió que la población desconoce cuáles son los beneficios “concretos” de los múltiples viajes que ha realizado el Ejecutivo y qué empresas deciden invertir en el país a raíz de esos periplos. Deberían habilitar una página en internet para divulgar y dar seguimiento a los resultados de esas importantes gestiones que supuestamente realizan en el exterior.

BONO. El Metro de Panamá repartirá 1,246 cupones entre el personal “de confianza” y “sindicalizado”, a un costo de $139,080. Esta historia se repite cada año en multitud de entidades. ¿Hasta cuándo?

UNIDOS. Ayer, los cuatro diputados de Seguimos se reunieron para hacer un balance de su primer semestre como bancada legislativa. El resto de los diputados ha desaparecido. Tal vez estos cuatro tengan más que decir que todos los diputados de RM y el PRD juntos.