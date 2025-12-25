Exclusivo Suscriptores

POR FUERA. El presidente Mulino lleva meses quejándose de las actuaciones de los jueces de garantías, que en varios “casos emblemáticos” han reemplazado la detención por medidas de reporte periódico. Sin embargo, está dispuesto a utilizar la prerrogativa que le concede la Constitución para rebajar la pena impuesta a Milena de Ferrufino por enriquecimiento injustificado. Lo de la señora Ferrufino no es una simple medida cautelar, sino una condena firme, confirmada en varias instancias. Además, tuvo que ser capturada en un operativo policial, ya que por meses se escondió, sin atreverse a dar la cara. Pareciera que el presidente se prepara para hacer lo mismo que antes tanto criticaba, salvo que cuando lo hacen los demás está mal, pero cuando lo hace él, hay que aguantarse. Ojalá recapacite.

CUENTISTA. Si hay un político que no ha dejado de reinventarse, ese es Rómulo Roux. Ahora es escritor. Acaba de presentar su primer libro titulado El espíritu de la Navidad. Ojalá no quede encasillado en cuentos infantiles y se anime a escribir sobre sus vivencias. Podría empezar con sus memorias de cuando fue el factótum del gobierno de Ricardo Martinelli y continuar con su participación en las elecciones de 2024. Algún día alguien tendrá que contar la verdad.

REVÉS. En un mismo día (pero en audiencias distintas), a Rico Pineda y Nando Meneses les han negado el cambio de medida cautelar por la misma razón: los elementos que los vinculan a los delitos investigados “se han fortalecido” y los “riesgos procesales” se mantienen. El Año Nuevo también lo pasarán encerrados, porque la audiencia de apelación será el 14 y el 15 de enero, respectivamente. Si fracasan nuevamente, ¿lo intentarán otra vez para los carnavales?

DESGANO. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea solo se ha reunido en cinco ocasiones en los últimos dos meses. ¿Será que están desinfectando el cuartito o lo están usando para guardar los regalos de Navidad?

COMILONA. La Asamblea tendrá un desayuno buffet y sancocho para los diputados principales y suplentes que asistan a la apertura del próximo periodo de sesiones ordinarias, el 2 de enero. La gracia costará $3,732. Esta gente gana un jugoso salario y maneja planillas millonarias, pero hay que comprarles el café y hasta la empanada.