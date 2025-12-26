Exclusivo Suscriptores

FAKELAND. La aparente impunidad con la que opera una atracción navideña denominada Snowland es tal que compite con la de los políticos que violan la ley. Los videos que han circulado en redes sociales comparando la fantasiosa publicidad con la impactante realidad, no dan margen para considerar causas accidentales o fortuitas que puedan justificar semejante engaño. Los responsables del evento, hasta esta hora, mantenían anuncios promocionales en sus cuentas de redes sociales y continuaban vendiendo entradas. Si usted ya tiene boleto, quizá no sea buena idea que lleve abrigo, porque no verá la nieve ni en foto.

GRINCH. Por cierto, en su sitio de internet Snowland está anunciando la presentación de Sandra Sandoval mañana sábado. ¿Alguien recuerda lo que le sucedió al Arco Chato luego de un concierto? ¿Quién da los permisos para estas cosas?

ASISTENCIA. Si Santa hubiera hecho su lista de regalos para la Asamblea, seguramente se habría fijado en cosas como la asistencia de los diputados. Hay cinco que personalmente ocuparon la curul durante todo el período de sesiones ordinarias que terminó el pasado 31 de octubre: Betserai Richards, Alexandra Brenes, Miguel Campos, Shirley Castañedas y Luis Eduardo Camacho acudieron al 100% de las sesiones ordinarias celebradas entre julio y octubre de 2025. Pero la asistencia, por sí sola, no los hace acreedores a ningún regalo: si Santa pidiera la transcripción de las actas y las leyera una por una, se daría cuenta que entre los más puntuales hay algunos que representan los intereses de un reo y no de la población.

PAVIOLO. ¿Qué significa “peor”? Entre otras cosas, “de manera más contraria a lo bueno”. ¿Adivinen qué diputado tiene la asistencia más “contraria” a una buena? Nada menos que Benicio Robinson. El también presidente del PRD solo acudió al 17% de las sesiones del pleno en el último período de sesiones ordinarias. Ojalá la Real Academia Española también definiera qué significa la expresión “peor diputado”. Y con foto.

COBERTURA. Etesa va a contratar una póliza de responsabilidad civil para sus directores, dignatarios y gerentes, cuyo precio de referencia es de $72,655 por un año. ¿Acaso no les pagan un jugoso salario por asumir esa “responsabilidad”? ¿O es que el sueldo también se los paga la aseguradora? Si no les gusta asumir la responsabilidad, no debieron aceptar el cargo.