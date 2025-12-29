Exclusivo Suscriptores

A BUEN ENTENDEDOR... En la lista de candidatos de rebaja de pena figura José Antonio Carrizo Mérida, solo dos años y cuatro meses después de quedar en firme una sentencia de siete años de prisión por estafa agravada. Para entender el alcance de la estafa -en este caso, de la justicia- hay que destacar que el estafador condenado es cuñado del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, el también amigo incondicional de Hombres de Blanco, Corp. ¿Ahora vamos entendiendo?

NI DISIMULAN. Con razón cuando subió este gobierno el año pasado, todos los fugados de la justicia corrieron a entregarse, incluidos el propio Ferrufino y hasta el desaparecido Bruno Tamburreli y Bosco Vallarino. Poco después, vinieron los permisos para hornear pan o la libertad para otros. Y ahora rebaja de penas. ¿Hace falta explicar más?

METIDA DE PATA. La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, ordenó demoler el mirador chino ubicado en el extremo oeste del Puente de Las Américas, luego de buscar -desde hace meses- eliminar esta concesión a 20 años que tiene la comunidad china para conmemorar la inmigración china al país. Si la alcaldesa cree que así borran más de 150 años de historia, se equivoca. Olvida que, en nuestra cultura, el mafá es tan panameño como el buñuelo de maíz nuevo o que la sopa de wanton ya es tan autóctona como el sancocho. ¿Qué será lo próximo? ¿Cambiarle el nombre de Arraiján por At Right Hand∫?

AÑO DEL CABALLO. Si la acción de Peñalba fue para complacer a terceros, le recordamos algo de esa historia que pretende borrar. Ese monumento se construyó cuando Panamá mantenía relaciones diplomáticas con Taiwán, no con China continental. Ahora el presidente tratará de reparar el daño causado ordenando construir un nuevo mirador. Parece que el año nuevo chino 2026 le llegó antes a esta alcaldesa, pues los caballos le han pasado por encima haciendo añicos su altanería.

ARROGANCIA. Por cierto, Mulino calificó la demolición del monumento como un acto de irracionalidad y que la comunidad china en Panamá merece respeto. Le recordamos que todos los panameños -incluidos inmigrantes chinos y descendientes- también merecemos respeto que él se niega a dar. Critica a la autoridad local de Arraiján por tomar esa decisión, pero cuando designó a los nuevos magistrados de la Corte Suprema no quiso oír a nadie. “Los criterios van a ser los míos... Los voy a designar en ejercicio de mi función constitucional. Punto”. Si va a criticar decisiones de otros, empiece por corregirse a sí mismo, so pena de sufrir el repudio que experimenta la alcaldesa.