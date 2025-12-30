Exclusivo Suscriptores

AMIGOS EN LAS MALAS. En las penitenciarías panameñas hay castas. Significa que están por encima del resto de la población recluida. Así que reciben privilegios, como aire acondicionado, televisión, celular y hasta una habitación VIP, de uso exclusivo, para que nadie ronque a su lado. Esa es la clase de cosas que una alta autoridad del Ejecutivo le permite a una señora que se ha vuelto famosa en los últimos días, gracias a que el presidente puede perdonarle parte de su condena. O sea que, aparte de impunidad, la tratan como princesa: con todo tipo de lujos carcelarios. ¡Así quién no roba!

Y SIGUE EL FIESTO. El Órgano Judicial declaró nula parte de una investigación contra Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli, y revocó un acuerdo de pena en el que el acusado se comprometió a devolver al Estado $3.2 millones y cumplir 40 meses de prisión. Todo se basa en que los fiscales necesitaban permiso para prolongar la investigación contra Martinelli. De nada valió la confesión de culpabilidad de don Mario, en un caso en el que la lesión superó los $12 millones. ¡Qué buen negociazo!

CAMUFLADO. Quién iba a pensar que una alcaldesa llevaría al país a un enfrentamiento diplomático con China, una potencia militar mundial y el segundo usuario más importante del Canal. Su gobierno ya presentó una protesta formal ante la Cancillería panameña. ¿Pero esto es solo la iniciativa de la alcaldesa Stefany Dayan Peñalba o hay otros involucrados, escondidos bajo sus faldas? En los corrillos se repite un nombre que, tenga usted la seguridad, no se dirá nunca de forma pública. Pero si el rumor es cierto, el oculto le debe muchas explicaciones a su jefe.

NAVIDAD COBRIZA. En el Ministerio de Ambiente dicen que las actividades de la mina están totalmente paralizadas y que si la minera está haciendo algo es bajo el amparo del Plan de Preservación y Gestión Segura. ¿Eso incluirá la decoración navideña de parques de La Pintada y Penonomé? Un letrero luminoso, más brillante que el propio arbolito de Navidad, anuncia quién manda: No era que decía ¡Feliz Navidad, Penonomé! Decía: Cobre Panamá, ¡Feliz Navidad! Firts Quantum Minerals. No podemos imaginar qué regalos recibirá del Gobierno.