‘TODOS VUELVEN’. En su columna, Apuntes desde la Esquina, Rubén Blades, hizo algunas reflexiones sobre temas de actualidad, como el espinoso asunto de la destrucción del monumento a la inmigración china; sobre la situación política de Honduras y su relación con el presidente Trump –muy ilustrativo, por cierto– y sobre el año que ahora empieza. Y una de las más interesantes cosas que revela es que planea radicarse en Panamá en, al menos, dos años y que apoyará a Juan Diego y Gabriel Silva y al movimiento Vamos en 2029. A pesar de los nubarrones, aún se puede divisar luz en el firmamento.

2 + 2. El Ministerio de Gobierno empezará a ser el rector de la justicia comunitaria (jueves de paz), en reemplazo de los gobiernos locales. Si la ministra de esa cartera, Dinoska Montalvo, es tan indulgente con la delincuencia política organizada, no será difícil imaginar el manejo que le dará a estos despachos. La lista de candidatos para recibir rebaja de penas y los pretendidos planes para que algunos delincuentes políticos hornearan pan en 2024, nos dice mucho sobre su particular concepto de justicia. Es evidente que el gobierno solo es el vehículo de sus planes muy personales.

¿GEMELOS? Las calles en Panamá siguen siendo trampas de muerte y peligrosos atentados contra los vehículos que circulan por éstas. Los puentes vehiculares también son un riesgo para la vida y, además, actúan como embudos por su mal estado, congestionando más el tránsito en la capital. Las calles secundarias son tan irregulares que ya parecen caminos de penetración y la circulación vehicular es peor cada día. Y encima, calles sin señales. ¿Es que Rafael Sabonge sigue al frente del MOP?

MÁS TRANSPARENCIA. En 2026 el gobierno de Mulino tiene previsto hacer inversiones por el orden de los $11 mil millones. Eso significa que solo destinará un 30% del presupuesto del próximo año –que será de casi $35 mil millones– para ese rubro, lo demás, en su gran mayoría, será para pagar la deuda (unos $8 mil millones) y una buena parte en la planilla estatal. Lo que deben decirnos también es cuánto más dinero van a pedir prestado y en qué se gastará; cuánto hay previsto en ahorros por austeridad y dónde se prevén esos ahorros.

NUEVA LEGISLATURA. Hoy se instala una vez más la Asamblea Nacional, con un discurso –muy esperado, por cierto– del presidente de la República. No hay ninguna duda de que la alianza política que puso a Jorge Herrera en la presidencia de la Asamblea está haciendo agua desde hace meses. No ha habido avances en las promesas que hizo a sus colegas independientes. Se pasó de vivo, pero a un costo muy alto y hoy, probablemente, seremos testigos de cómo la alianza –y las promesas que hizo– le quedaron grande a Herrera.