Fabricantes de bolas. Al final de su homilía de este domingo, el arzobispo José Domingo Ulloa habló de los medios de comunicación, a los que les pidió “nunca confundir información con manipulación”. Esta petición debería ser también extensiva para funcionarios y exfuncionarios, ya que muchos lo único que saben hacer es manipular para evitar informar. Y de eso requetesobra en internet.

Donativo. El pasado viernes, al final del acto de instalación de la segunda legislatura del segundo periodo legislativo, el diputado (de las mil camisas) Carlos Tito Afú dijo que el Gobierno debe destinar $150 mil al desfile de las mil polleras, que es lo que le corresponde por ley. ¿Qué tal si empezamos con los $6 mil que entregó el Cemis a varios diputados allá por los tiempos de Mireya?

Por si las moscas. En esos mismos actos del pasado viernes en la Asamblea Nacional hubo dos funcionarios que evitaron darle la cara a los medios de comunicación: el contralor y el procurador. Pero no hay que culparlos cuando no tienen nada que decir sobre perseguir a los delincuentes de cuello blanco, y sobre todo, porque algunos de ellos estaban presentes y habría sido muy embarazoso sentarse a su lado después de plomearlos.

Frenteo. Ese viernes, mientras se desarrollaban los actos protocolares en el pleno de la Asamblea, un grupo de obreros y docentes coreaba en contra del presidente Mulino, quien, al terminar el acto, los saludó sonreído con un “feliz año”, mientras abordaba su vehículo rodeado de su escolta. Para la próxima, se les puede acercar y darles la mano. Ellos no ponen a nadie preso ni tienen las armas que sus escoltas no dudarían en usar.

Consejos. El economista y consultor Fernando Aramburú Porras dijo en el programa televisivo Debate Abierto de este domingo que, en 75 años, el Estado panameño ha tenido un promedio de crecimiento del 5% anual y que, en ese sentido, la mina de Donoso no es la gran cosa, pues el país ha subsistido sin ella. No obstante, se manifestó a favor de su reapertura, aunque advirtió que para esto se requiere transparencia, conceso e ir despacio, ya que hay mucha gente contra la actividad minera. Le pide al gobierno que haga exactamente lo contrario a lo que hará.

Snif, snif. Después del discurso del pasado viernes, Mulino pasó de ser (bomba de) mecha corta a bomba lacrimógena (de mecha corta). Dicen que el hombre tiene su corazoncito, pero únicamente con su familia…