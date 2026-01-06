Exclusivo Suscriptores

Ahí está el detalle. Ya se dieron a conocer las delegaciones que participarán en el desfile de las Mil Polleras. Son 108, de las cuales unas 25 pertenecen a dependencias del gobierno nacional y gobiernos locales. Contrario a años anteriores, don Bolo —el contralor— dijo que habló con el ministro de Economía y Finanzas y que acordaron prohibir patrocinios del Estado. Diez a uno a que alguien se burlará de la prohibición. Pero, como eso ya se sabe, la pregunta no es quién lo hará, sino qué le pasará si lo hace.

Sugerencia. En el primer bloque del desfile hay diez delegaciones. Siete de ellas son de distintos ministerios de Estado, dos de alcaldías de la provincia de Los Santos y solo una privada. En el segundo bloque se suman otras cinco delegaciones de dependencias estatales y en el quinto bloque está la delegación del Ministerio de Salud. Si esta delegación no obtiene fondos estatales, Hombres de Blanco podría alquilarle las polleras y los vestidos de gala, ¿no es así, señor ministro?

‘Escantora’. Jessica Canto, la abogada del lavador refugiado en Colombia, figura como “futura autora” de la casa editorial Pan House. Junto a su fotografía aparece la siguiente breve lectura: “Que hoy te encuentres con esa fuerza silenciosa que nace después de las batallas que nadie vio”. Ojalá nos cuente, no sobre la fuerza silenciosa, sino sobre las batallas que nadie vio. Quizá eso sea más revelador, considerando quiénes han sido sus clientes.

¡Strike! Este fin de semana participaron varios diputados —Manuel Cohen, Jorge Herrera, Popi Varela, José Barboni y Julio de la Guardia— en el partido ceremonial del béisbol juvenil entre las novenas de Coclé y Panamá Metro. Además, estuvo presente la alcaldesa de La Pintada, Ina Castañeda, sobrina de la diputada coclesana Dana Castañeda. El lanzamiento de honor fue del embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera. Solo faltó Benicio para hacer quórum, con sus bates “ban ban”.

Patrocinios. Y, hablando de béisbol, el equipo juvenil de Los Santos cuenta con un uniforme nada santo y que da qué pensar, porque se trata de nuestra juventud. Entre sus patrocinadores figuran Riga Services y Hombres de Blanco. Bonita forma de limpiar… imagen.