LISTA CLINTON. La nueva “presidenta” de Venezuela, Delcy Rodríguez, está en la lista sancionatoria de la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, desde el 25 de septiembre de 2018. En la misma resolución fue incluida Cilia Flores, la exprimera dama encarcelada con Nicolás Maduro. Si lo ocurrido el pasado sábado fue una operación “de aplicación de la ley”, ¿eso se refiere solamente a dos personas y no a todos los cómplices del régimen?

FASHION VICTIM. Ni $14,000 ni $900. El vestido verde que utilizó Delcy Rodríguez para su toma de posesión es de la marca italiana Chiara Boni y se puede adquirir por $601 en la tienda en línea Farfetch. En el sitio chiaraboni.com el modelo se agotó, aunque tienen uno muy similar por $525. Si el salario mínimo en Venezuela es de apenas 130 bolívares al mes (es decir, menos de un dólar), ese no es su problema.

GAFE. Pareciera que Saúl Méndez trae muy mala suerte. Se fue a Bolivia y, poco después, el ahora expresidente Luis Arce fue detenido por una investigación por presunta malversación. Huyó a Venezuela… y miren lo que pasó. Si sigue con el tour, va a acabar con el socialismo del siglo XXI.

DESAIRE. Ayer, en la agenda de la Comisión de Credenciales estaba la “aprobación y votación” (en primer debate) de las reformas a varios artículos del reglamento interno de la Asamblea. Sin embargo, la sesión terminó y el tema no fue tratado. ¿Qué se puede esperar? ¿Algún replanteamiento del significado de la palabra “nada”?

RETO. Desde la comodidad de su curul, Bolota dedicó varios epítetos al presidente Donald Trump. Lo llamó “pirata”, “cacique”, “verdugo”, “sociópata”... Ante la andanada de insultos, el embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera respondió a Salazar con una escueta frase en Instagram: “¿Nos vemos en Miami?”. Debemos entender que, sorprendentemente, Bolota tiene visa de ingreso a Estados Unidos. Tal vez lo dejen entrar, pero no salir.