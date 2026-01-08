Exclusivo Suscriptores

DESDÉN 1. Esta semana fracasó un intento por reactivar los dos proyectos anticorrupción presentados el año pasado por el procurador Gómez Rudy, los cuales habían sido rechazados por la Comisión de Gobierno de la Asamblea. Para darle oxígeno a ambos proyectos y someterlos a votación en segundo debate, era necesario modificar el orden del día del pleno legislativo. Solo 29 diputados votaron a favor de alterar la agenda, mientras que el resto lo hizo en contra o se abstuvo. ¿Ya ven por qué es importante escoger buenos diputados y gobernantes?

DESDÉN 2. Muchos diputados (de varios partidos, especialmente del PRD) desaparecieron del pleno para boicotear la votación sobre la alteración de la agenda. La sesión de ese día comenzó con 63 diputados presentes, pero solo estaban 33 al momento de votar (29 votaron a favor, tres en contra y uno se abstuvo). Lo más inquietante es que algunos de los ausentes o quienes votaron en contra se llenan la boca diciendo que la lucha contra la corrupción es una de sus prioridades. Seguramente están incurriendo en las mismas prácticas que dicen estar combatiendo.

CHAMO. Un panameño más podría verse involucrado en el entramado de corrupción atribuido al régimen venezolano. Según la acusación presentada por los fiscales de Nueva York, Nicolás Maduro otorgó pasaportes venezolanos a personajes vinculados al narcotráfico. Esto nos recuerda lo que pasó con Yunya: cuando fue capturado en Madrid, en febrero de 2023, se descubrió que tenía pasaporte y cédula venezolanos. Que nadie se sorprenda si aparecen otros panameños ligados a esta causa.

DISTANCIA. Balbina Herrera advirtió que los insultos de Bolota al embajador Kevin Marino Cabrera son una opinión personal y no representan la postura del PRD. De paso, recordó que ella sí tiene visa para ingresar a Estados Unidos. Por cierto, qué pensarán en la embajada sobre la relación de Bolota con lo que ocurre en varios puertos colonenses...

FAKE. En un “comunicado oficial”, RM desmiente estar convocando a reuniones y jornadas de capacitación electoral, como se ha difundido en varios grupos de WhatsApp. El partido sostiene que no hay nadie “autorizado” para organizar este tipo de actividades. Si el responsable de ese colectivo se encuentra en vacaciones permanentes fuera del país, ¿quién está autorizado para decir que no hay nadie autorizado?