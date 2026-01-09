Exclusivo Suscriptores

APOYO. Popi Varela está a favor de la rebaja de pena de Milena de Ferrufino, porque conoce su “calidad humana” y ha visto cómo el proceso judicial ha afectado su vida familiar y su situación económica. Imaginen lo que debe pensar de los imputados de Odebrecht… Ahora, a gozar los millones.

PACES. Por cierto, Popi acompañó ayer al presidente Mulino en una gira de trabajo en Herrera. Si Martinelli y Juan Carlos Varela se han reconciliado, por qué no habrían de hacerlo los demás…

PLANCHA. El Tribunal Electoral (TE) propone que, en los circuitos plurinominales, se pueda votar por candidatos de diferentes listas. Adivinen qué va a pasar… Pues lo mismo de siempre: los partidos políticos se van a atrincherar para que esta propuesta no prospere. ¿Para qué la Comisión Nacional de Reformas Electorales se pasa meses, incluso años, trabajando en las modificaciones al Código Electoral, si luego, cuando el proyecto llega a la Asamblea, los partidos hacen lo que les da la gana? Mejor sería que digan desde el principio cuáles son las maleanterías que quieren mantener o reformar, y así nos ahorramos esta imposible sesión de estética que se hace cada cinco años.

FARRA. Los diputados Manuel Cohen y Joan Guevara impulsan una propuesta legislativa para obligar a la ATP a entregar un “apoyo económico” a las juntas de carnaval de todo el país. ¿Qué otra extravagancia van a inventar? ¿Un artículo para que cada diputado tenga un carro alegórico o un decreto para hacer un topón con las distintas bancadas?

AJUSTE. El diputado José Pérez Barboni presentó un anteproyecto para rebajar de 12 a 10 años la edad de responsabilidad penal de los adolescentes. Muy bien. Deberían aprovechar para también modificar las prerrogativas (juicio especial, prueba idónea, plazos de investigación…) de aquellos diputados que enfrentan procesos penales.