DÍA D. ¿Cuántas veces hemos escrito una glosa diciendo que empieza el juicio de los sobornos de Odebrecht? Ha pasado tanto tiempo desde que inició la instrucción del caso que la empresa incluso cambió de nombre. ¿Será que esta vez sí sucederá? ¿O los imputados y sus abogados todavía tendrán en su bolsa de trucos otros ardides para seguir postergando este proceso hasta que muera por causas naturales?

La onda expansiva de Odebrecht es tal que ha alcanzado otros procesos. El Órgano Judicial informó que por dos días se suspendería la audiencia del caso Fisher y todo parece indicar que la razón es que la relatora del tribunal es Baloisa Marquínez, quien también es la jueza del caso Odebrecht. Pero esa suspensión es solo de dos días. ¿Por qué? Muy probablemente se deba a que, de esa forma, se evita suspender innecesariamente el caso Fisher en caso de que surja uno de esos eventos que hacen necesario fijar una nueva fecha para el juicio de Odebrecht. Sea lo que sea que suceda, seguramente no nos sorprenderá.

IMPUNIDAD. Juicios como el de Odebrecht no se celebrarían si existiera una norma como la que ahora propone Martinelli: que, si transcurridos cinco años desde el inicio de la investigación no hay una sentencia ejecutoriada en firme, se declare la nulidad del caso. Esa es una norma hecha a la medida de aquellos que pueden gastar su dinero en abogados que presenten recursos dilatorios. Él sabe bastante de eso.

APODERADO. Ruth Morcillo es la fiscal del caso Odebrecht. Recientemente se conoció que fue transferida a otro puesto, por lo que ya no será fiscal anticorrupción. Aunque ese movimiento no la excluye (de momento…) del juicio de Odebrecht, sí la aparta de otros casos, como el de Blue Apple. Uno de los imputados en este proceso es Jorge “Churro” Ruiz, cuyo abogado defensor era nada menos que el actual procurador, Luis Carlos Gómez Rudy. Ya va siendo hora de conocer cuáles son las razones para transferir a la fiscal Morcillo. Si el procurador no tiene tiempo, puede hacerlo a través de un comunicado. Ese doble estándar deja muchas dudas.