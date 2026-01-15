Exclusivo Suscriptores

METICHE. El ministro de Salud, Fernando Boyd, dijo que revisará cada aspecto de la licitación convocada por el Municipio de San Miguelito para encontrar un proveedor del servicio de recolección de basura. La alcaldesa Irma Hernández afirmó que no estaba enterada de nada de eso. ¿En qué parte de la Constitución dice que el Ejecutivo puede inmiscuirse unilateralmente en las licitaciones de los gobiernos locales?

COMPROMISOS. El Ministerio de Trabajo ordenó el secuestro de las cuentas bancarias, bienes y facturas por cobrar de Revisalud para garantizar el pago de las prestaciones de sus trabajadores, que se calcula representan un monto de $1.5 millones. ¿Acaso hay algo que esta empresa haya hecho bien?

ENTRADA. La magistrada María Cristina Chen admitió una demanda de nulidad contra el decreto del Meduca que permitió reemplazar a aquellos docentes que se declararon en huelga el año pasado. Esto no significa que haya una decisión de fondo, por lo que todavía no se puede anticipar cuál será la parte favorecida en este conflicto.

AMISTAD. Ningún miembro de la junta directiva de la Asamblea acudió a la reunión convocada por el embajador Kevin Marino Cabrera con un grupo de diputados, particularmente aquellos que son parte del grupo de amistad interparlamentaria Estados Unidos-Panamá. Para algunos, esta fue la oportunidad de enviar el mensaje inequívoco de que todavía tienen visa.

REGAÑO. Ayer, la juez Baloisa Marquínez pidió orden en la sala en varias ocasiones. En particular, le llamó la atención a Pedro Meilán, abogado del imputado Rodrigo Díaz. En el juicio del caso New Business, Marquínez no tuvo reparo en multar con $25 a Alejandro Pérez y Alma Cortés porque se la pasaban “conversando”. Ya saben.