TIC-TAC. En la agenda de la juez Baloisa Marquínez, el juicio de Odebrecht está programado para celebrarse hasta el 13 de febrero. Eso es viernes de carnaval y seguramente no habrá oportunidad de extender la fecha del juicio, ya que el Órgano Judicial siempre suspende los términos durante los cuatro días de parranda. Qué ironía que sean unos carnavales los que quizá se interpongan en un proceso contra una compañía brasileña y su comparsa de coimeros.

DISTANCIA. Ayer le preguntaron al presidente sobre el proyecto que “regula” la reelección de rectores en las universidades oficiales. Mulino respondió que no está de acuerdo “con ninguna ley de reelección de nadie” y agregó que “no se debería reelegir a nadie en ningún puesto donde intervenga la decisión del votante”. Hay que enviarle copia de ese audio a Martinelli.

DOBLE DISCURSO. Hace unos meses, el contralor Flores justificó que el Minsa delegara la limpieza de nueve hospitales a Hombres de Blanco, pese a la inexistencia de un contrato que legalizara la prestación del servicio. Flores defendió esa actuación alegando que no podía “parar” los trabajos de limpieza hospitalaria “con el problema de dengue que tenemos”. Sin embargo, a la alcaldesa Irma Hernández le dijo que no refrendaría “bajo presión” los contratos para recoger la basura en ese distrito. ¿Quién lo entiende? Al Minsa le otorga el refrendo después de que el contratista favorito del ministerio prestó el servicio y, en cambio, se rasga la camisa con la alcaldesa. Lo que es bueno para uno debería ser bueno para otro.

DIFERENCIAS. El contralor sostiene que la alcaldesa envió los contratos para refrendo el 13 de enero. Hernández replicó que no, que lo hizo el día 8. Ni en eso se ponen de acuerdo.

FFP. El presidente anunció que este viernes viaja a Paraguay, retorna el sábado a Panamá y el domingo parte al Foro Económico de Davos, en Suiza. Antes había dicho que también iría al Reino Unido. Cuando termine el mes de enero, habrá pasado más tiempo fuera que dentro del país.