FUCHI. Supuestamente, la AAUD asumió el servicio de recolección de basura en San Miguelito porque los contratos con los nuevos concesionarios no estaban refrendados. Pero la AAUD incurre en la misma práctica que ahora dice cuestionar. El 3 de diciembre de 2024, el Consejo de Gabinete autorizó la contratación excepcional de tres empresas (Pronto Aseo, Covelia y Empresa Metropolitana de Aseo) que prestaron el servicio de recolección en el distrito de Panamá, del 17 de julio de 2024 al 28 de febrero de 2025. Es decir, lo hizo cuando las prestatarias ya tenían 140 días atendiendo esa labor que recién se autorizó. Parece que esa institución tiene un esqueleto en su tinaco.

DESUBICADO. Con motivo del juicio de Odebrecht, Camacho alega desde su curul que la Fiscalía Anticorrupción pretende introducir pruebas extraordinarias que no han sido traducidas por una “persona idónea”. En otras palabras, utiliza la tribuna legislativa para esgrimir argumentos en un asunto de conocimiento privativo del Órgano Judicial. ¿Quién le hará el favor de traducirle a él lo que significa la separación de los poderes del Estado?

PATACONES. Antes de que transcurrieran las primeras 24 horas de la salida de Revisalud, ya había comunidades del distrito capital advirtiendo que se les había notificado la posposición en la recolección de basura, debido a los trabajos que ahora la AAUD debe atender en San Miguelito. Uno de esos sectores es Paraíso, en Ancón. ¿Ese era el apuro del Gobierno Central por impedir la ejecución del plan diseñado por la alcaldesa Irma Hernández, con el apoyo de tres empresas y el aval del CENA? ¿Acaso no era mejor que la AAUD se sumara a esas empresas recolectoras y así ayudara a resolver el problema, sin crear tanto drama?

TEATRO. El pasado viernes venció el plazo para la presentación de la declaración jurada de intereses particulares. El presidente presentó la suya el 6 de enero. Ahora la Antai tendrá 60 días para verificar el contenido de cada documento notariado. ¿De qué vale que cada sujeto obligado declare sus intereses si nadie más los conoce? Cualquier ciudadano podría tener ante sus ojos una grave situación de incompatibilidad y no tener idea de ello. En lugar de promover el escrutinio público, la entrega de esas declaraciones se asemeja más a un show dirigido y producido por los propios declarantes.

AGUA. El alcalde Mayer Mizrachi anunció que se celebrará el “festival carnavalístico” en la capital. Prometió que por cada cisterna en el evento, habrá otro abasteciendo a una comunidad que no tenga servicio de agua potable. ¿De qué irá vestido Mayer? ¿De diablico? Siempre tiene la opción de desempolvar el disfraz de tortuga.