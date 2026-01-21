Exclusivo Suscriptores

RETORNO. Apareció Yanibel Ábrego para anunciar la inauguración de la sede de CD, partido que preside desde finales de 2024. Según ella, el inmueble está valuado en $1.2 millones, pero el partido lo adquirió por $875,000. También contó que está llamando a los expresidentes de CD. ¿Eso incluye también al que está en Bogotá? Al respecto, en Telemetro Reporta admitió que se lleva bien con Martinelli, con quien conversa “de vez en cuando”, por lo que no descarta una alianza futura con RM. Que conste que lo está avisando con tres años y medio de anticipación.

BOCOTA. Jairo Salazar promueve un anteproyecto para penalizar con hasta cinco años de prisión el “fraude de paternidad”. Qué bien. Seguramente también debe estar preparando otra propuesta para endurecer las penas a quienes cometen fraudes con fondos de las juntas comunales.

GANAR-GANAR. El alcalde Mayer Mizrachi anunció que la ATP participará en la organización del “festival carnavalístico”. Eso es bueno para ambas partes: para la alcaldía, por recibir la ayuda con los brazos abiertos, y para la ATP, por recapacitar e integrarse. Tiene mucho que aportar y eso quedó demostrado con los cambios positivos en la organización del Desfile de las Mil Polleras.

ALERTA. El representante de Belisario Porras, Javier Valverde, contó que tres “lobistas” le ofrecieron $100,000 a cambio de favorecer la permanencia de Revisalud. Alguien en el Ministerio Público debería tomar nota de estos graves señalamientos y hacer su trabajo.

HORMIGUITA. Por cierto, un camión de la junta comunal de Belisario Porras recorre ese corregimiento recogiendo toneladas de basura. Hace poco, el camión se atascó; el representante Valverde personalmente empujó el vehículo averiado, junto al resto de la cuadrilla. Si no sabe dónde verter los desechos, no sería mala idea descargarlos en el tinaco de los supuestos lobistas de Revisalud.