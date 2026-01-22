Exclusivo Suscriptores

SARDINAS. Ayer, en la Asamblea, no había salones suficientes para acoger las reuniones de las distintas comisiones. Las de Gobierno y de Credenciales habían reservado el Salón Azul: la primera para las 11 a. m. y la segunda para la 1 p. m. Como la sesión de la Comisión de Gobierno se extendió más de la cuenta, los diputados de la de Credenciales tuvieron que aguardar su turno, apiñados en un pasillo. Esta falta de espacio se resolvería si algún día exigieran a Benicio y Pineda que devuelvan las oficinas VIP.

DÍA DE CAMPO. La Comisión de Comercio de la Asamblea, que preside el diputado Ernesto Cedeño, se va de gira a la mina de Donoso el próximo fin de semana. Si ya el presidente Mulino dijo que cualquier acción que se tome para reactivar esa concesión no será llevada a la Asamblea, ¿cuál es el propósito?

DESDÉN. El proyecto que presentó Betserai Richards, que garantiza que en cada región de salud exista por lo menos un centro, subcentro o policlínica con horario extendido, contó con el voto de todos los presentes en el pleno, sin distinción. Incluso Benicio hizo una de sus raras apariciones para apoyarlo públicamente. Los únicos que votaron en contra fueron Camacho y el suplente de Shirley. Como eso no beneficia al mentor de ambos, no les interesa en absoluto.

LLAMADO. José Pérez Barboni está pidiendo una auditoría de oficio a la Unachi. Está muy bien, pero no tendría que haber esperado a que circulara un cheque falso de esa universidad para solicitar la intervención de la Contraloría.

REINCIDENTE. Es la segunda vez que Riccardo Francolini admite la comisión del delito de blanqueo de capitales. Y no deberá pisar la cárcel, ya que la sanción que acordó ayer, en el juicio de Odebrecht, es de 30 meses de prisión, lo que sería conmutable por días multas. Por lo menos no salió huyendo, como aquel tocayo que lo metió en estos líos. Decían que venían con las zapatillas del pueblo, pero al final no dejaron ni los cordones.

JUNIOR. La Presidencia de la República ha informado que, acompañando al presidente Mulino en Davos, están la primera dama y los ministros Chapman, Moltó e Icaza. Sin embargo, ahora sabemos que en la comitiva también está su primogénito, homónimo y colega. Qué bueno es hacer net working como hijo de papi…