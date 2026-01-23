Exclusivo Suscriptores

ADIÓS. Finalmente, Melitón Arrocha renunció al Panameñista. No sabemos por qué tardó tanto, pero él alega que le molesta que la dirigencia del partido se comporte “como un brazo encubierto ejecutor del gobierno”. No se sabe cuál será la reacción de Jorge Herrera, actual presidente del Panameñista, ante la partida de Arrocha. Seguramente pensaba que había renunciado cuando empezó a recoger firmas como candidato independiente o anunció su apoyo a Martín Torrijos.

AÉREO. El diputado Manuel Cheng presentó una propuesta para sancionar a quien realice disparos al aire. Esa es una conducta muy irresponsable y debe ser castigada, pero, ¿qué viene después? ¿Sancionar el uso de pistolas en los videojuegos?

ENIGMA. Todavía el marino panameño Javier Olmedo Núñez continúa detenido en Venezuela, a pesar de que hace una semana la Cancillería agradeció a medio mundo, desde Qatar hasta Marco Rubio y María Corina, por su liberación. Habrá que ser menos generoso con las muestras de gratitud sobre eventos que (lamentablemente...) no han sucedido.

BERRINCHE. El lunes termina el plazo que Camacho le ha dado al representante de Belisario Porras, Javier Valverde, para que revele quiénes son los tres lobistas que le ofrecieron una coima de $80,000 a cambio de apoyar la permanencia de Revisalud. El diputado alega que callarse los nombres convierte a Valverde en “cómplice” de un delito. ¿De cuántos delitos no se habrá enterado Camacho, que no ha denunciado?

PISTAS. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró la instalación de tres radares en Cali, Carepa y Leticia. De paso, anunció que ya encargó seis radares más. Puede buscar asesoría en San Felipe.