COINCIDENCIA 1. El presidente de Brasil, Lula da Silva, será el orador principal en la apertura del Foro Económico América Latina y el Caribe 2026, que organiza la CAF a partir de mañana, en Amador. Debería aprovechar esas ganas de hablar para dar una vuelta por la sala de audiencias del caso Odebrecht. Ahí también habría podido ser un orador destacado.

COINCIDENCIA 2. Es una burla que Lula venga a Panamá durante el juicio de Odebrecht. Lula no fue declarado inocente en su país, sino que se salvó porque un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló las sentencias y todo lo que había en su contra, apelando a tecnicismos. Hay quienes siguen bailando al son que toquen y, si es samba, mejor.

NECIOS. La defensa del corrupto designado va a insistir en la aplicación del principio de especialidad. Este tema ya fue desestimado por la juez Marquínez el primer día de la audiencia preliminar del caso Odebrecht, el 12 de septiembre de 2022. Además, en el auto de llamamiento a juicio, Marquínez rechazó “de plano” varios incidentes de nulidad por supuestas violaciones a ese principio. Hace rato se les acabó el manual de excusas, así que toca repetir los mismos trucos hasta la saciedad.

POR FUERA. El exrepresentante de Don Bosco y candidato a alcalde de Panamá en la elección de 2024, Willie Bermúdez, también renunció al Panameñista, cansado porque en ese partido nadie le hace caso y “todo sigue igual”. Ese colectivo ha perdido 5,727 adherentes en el último año. ¿Eso lo sabrá Jorge Herrera? Capaz le da igual. No dijo nada cuando se fue Melitón; menos lo hará ahora.

HORARIO. Parece que la juez Marquínez encontró la manera de participar en dos juicios de forma paralela. Ya dijo que esta semana la audiencia de Odebrecht será de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. Seguramente así sea hasta el 13 de febrero.