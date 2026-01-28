Exclusivo Suscriptores

DÉJÁ VU. Brasil firmará un acuerdo de facilitación de inversiones con Panamá durante la visita de Lula da Silva. En Odebrecht deben estar enfriando la mejor champaña para brindar por el regreso a los viejos y buenos tiempos.

ESCALA. A Gaby le están atribuyendo una supuesta parada en Colombia para visitar al loco, antes de completar su viaje a Guatemala. Después de todo, el loco sí sabe cómo ser juramentado en el Parlacen en circunstancias dudosas. Con ellos habría estado un diputado de Alianza, presuntamente experto en plomería.

PEAJE. El diputado suplente Benicio Robinson Jr. (por su nombre, sobran explicaciones…) agradeció al director de la CSS, Dino Mon, por haberlo invitado a una gira por la bananera y a la inauguración de una sala de cuidados especiales en Changuinola, el pasado fin de semana. ¿Qué hacía él en medio de eso? ¿Será que ahora los demás funcionarios tienen que incluir al clan para poder circular por Bocas en paz?

SEÑORÍAS 1. Doce diputados graduados en Derecho podrán ejercer ante los tribunales, protegidos con el influyente blindaje legislativo. Para colmo, dos de ellos (Dana Castañeda y Ernesto Cedeño) son actualmente miembros de la Comisión de Credenciales, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea. Es decir, que les toca juzgar o exculpar a los nueve magistrados del pleno de la Corte, quienes son los superiores jerárquicos de los tribunales en los que ahora pretenden litigar. El mundo al revés.

SEÑORÍAS 2. Por cierto, en 2014, cuando la Asamblea concedió licencia para que 12 diputados ejercieran la abogacía mientras ocupaban la curul, el entonces ciudadano Cedeño presentó una demanda de inconstitucionalidad. En 2017, tres años y medio después, la Corte declaró que aquello no era violatorio de la Constitución. O Cedeño es un desmemoriado o cree que los demás lo somos.

RORI. Este miércoles, la Comisión de Credenciales supuestamente retomará la discusión para modificar el reglamento interno de la Asamblea. Un buen comienzo para esta jornada sería analizar un descuento salarial para aquellos diputados que se van a litigar en horas laborales. Por algún lado hay que empezar.