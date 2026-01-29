Exclusivo Suscriptores

INSULTO. En pleno juicio de Odebrecht, Mulino condecoró a Lula da Silva con la Orden Manuel Amador Guerrero. En la ceremonia, ambos resaltaron la cooperación bilateral entre Panamá y Brasil. De eso no se ha enterado la fiscal Ruth Morcillo, quien esta semana anunció que no podía localizar a cinco testigos brasileños porque las autoridades de ese país ya no quieren cooperar con Panamá. Si tan siquiera Lula hubiera traído el cheque de la multa de Odebrecht, pero ni eso.

REPRESALIA. La nueva secretaria general del PRD, Balbina Herrera, contó que un grupo formado por abogados y miembros del Consejo Directivo Nacional (CDN) asesoró a los representantes para que presentaran una demanda contra la administradora de la Autoridad de la Descentralización, Roxana Méndez, por extralimitación de funciones. Lástima que no hayan designado a otro grupo de abogados para proponer mejoras al sistema, de modo que no se repitan más escándalos como el de la descentralización paralela.

AUTOBOMBO. Por cierto, Balbina resaltó que hay más de 20 perredistas detenidos por distintas causas y que “todos han dado el rostro”. Es difícil decir si eso es un signo de entereza de sus miembros o de poca preocupación por las consecuencias de ser procesados.

RING RING. Según Gaby Carrizo, el contralor le mandó un mensaje a través de llamadas telefónicas a sus familiares: “que cante, que son $200 millones”. Es muy difícil saber si, en efecto, se dieron esas llamadas, pero, de ser cierto, ¿por qué el contralor piensa que Gaby debe entregarle ese dinero?

SALTO. Haber votado por Omar Castillo, el candidato del establishment para ocupar el cargo de subcontralor, podría salirle caro al independiente Carlos Saldaña. Por sugerencia de Juan Diego Vásquez, uno de los mentores de Vamos, Saldaña ha sido excluido de todas las actividades de la bancada, y no se descarta que se adopte alguna sanción. Saldaña votó por Castillo con más entusiasmo que Camacho y Bolota. Cualquier despistado habría podido confundirlo con un miembro de RM o del PRD.

OMG. Jorge Herrera y Popi Varela también votaron por Castillo. ¿Qué les pasa? ¿Acaso los panameñistas se declararon diputados de gobierno y no nos hemos enterado?

GUAYABO. Gustavo Petro ha hecho lo que le ha dado la gana durante su estadía en Panamá, con motivo del foro de la CAF. Ha llegado tarde a todos los eventos en los que su presencia era requerida. A Mulino lo dejó esperando en la reunión bilateral que tenían programada en la Presidencia. Por lo menos esta vez no han surgido videos con travestis ni caminatas románticas por el Casco.