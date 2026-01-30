Exclusivo Suscriptores

DÍMELO. En Instagram, la embajada de China en Panamá divulgó una foto en la que la embajadora Xu entrega una donación de útiles escolares al diputado Bolota Salazar. El post generó una reacción desde la cuenta del embajador estadounidense Kevin Marino Cabrera, quien escribió: “Dime con quién andas y te diré quién eres…”. No sabemos si ese comentario iba dirigido a la embajadora o a Bolota.

JURISTA. Por cierto, esta semana Bolota (uno de los 12 diputados que ahora tienen licencia para ejercer como abogados) contó en la Comisión de Gobierno de la Asamblea que esa misma mañana debía atender un juicio. ¿Todavía hay alguien que se deje defender por Bolota?

EMIRATO. El presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, fue invitado al World Governments Summit (WGS), que se celebrará a principios de febrero en Dubái. Nada que envidiar a Davos.

AFÁN. Roberto Moreno se sumó al equipo que defiende a Gaby Carrizo. Eso podría tener una buena explicación: Moreno es el abogado que promovió las acciones legales para que un tribunal reconociera a Rubén De León como parlamentario centroamericano, sin haber sido juramentado. Ahora busca repetir la hazaña con Gaby.

PASADO. A propósito del Parlacen, el nuevo subcontralor Omar Castillo fue otro que se blindó con el chaleco de ese organismo. Castillo ingresó al Parlacen en 2014, precisamente cuando era señalado como el “cerebro” de las partidas circuitales que avaló el MEF (entidad en la que era viceministro) durante el gobierno del loco. Esas acusaciones quedaron en nada porque la Corte lo salvó. ¿Acaso la Asamblea no podía encontrar a alguien mejor para el cargo?